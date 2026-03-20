Командира артбригады РФ подозревают в обстрелах гражданских в Покровске, – СБУ

Украинские стражи порядка установили личность российского офицера, который организовывал удары по гражданской инфраструктуре Покровска, и заочно объявили ему подозрение.

СБУ идентифицировала офицера РФ, руководившего ударами по Покровску

Служба безопасности Украины.

По данным следствия, речь идет о полковнике Анатолии Лапандине — командире 439-й реактивной артиллерийской бригады Южного военного округа РФ.

Следователи установили, что в течение 2023 он отдавал приказы на обстрелы жилых домов и объектов образования в прифронтовом Покровске.

Для атак российские военные применяли реактивные системы залпового огня Торнадо, используя осколочно-фугасные неуправляемые снаряды.

Ушибы наносились по районам, где находились мирные жители. В результате одного из обстрелов погибли три человека, еще 11 получили ранения.

Правоохранители отмечают, что такие действия являются нарушением норм международного гуманитарного права и квалифицируются как военные преступления.

На основании собранной доказательной базы российскому офицеру доложено о подозрении по статье о военных преступлениях, повлекших гибель людей.

Расследование осуществляли сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

