Командир РДК причетний: за що засудили школярку до чотирьох років колонії

У Росії 17-річну школярку Єву Багрову засудили до чотирьох років колонії за звинуваченням у "виправданні тероризму" та "сприянні терористичній діяльності".

Школярка в рф повісила фото командира РДК на шкільному стенді

За даними російських медіа, дівчину затримали ще у грудні 2024 року, коли вона навчалася у восьмому класі.

Підставою для кримінальної справи стали фотографії засновників Російського добровольчого корпусу, які школярка розмістила на стенді у своїй школі. Під фото вона написала "герой Росії".

Після цього правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження, а саму ученицю заарештували.

Суд визнав її винною за двома статтями та призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі в колонії.

