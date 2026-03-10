Командир РДК причастен: за что приговорили школьницу к четырем годам колонии

В России 17-летнюю школьницу Еву Багрову приговорили к четырем годам колонии по обвинению в "оправдании терроризма" и "содействии террористической деятельности".

Школьница в России повесила фото командира РДК на школьном стенде.

По данным российских медиа, девушка была задержана еще в декабре 2024 года, когда она училась в восьмом классе.

Основанием для уголовного дела стали фотографии основателей Российского добровольческого корпуса, которые школьница разместила на стенде в своей школе. Под фото она написала "герой России".

После этого правоохранительные органы открыли уголовное производство, а саму ученицу арестовали.

Суд признал ее виновной по двум статьям и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска продолжают пытаться проникнуть малыми группами в межпозиционное пространство на Славянском направлении, вероятно готовя плацдарм для более масштабных атак. Об этом сообщил представитель 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Владимир Голягин.

По его словам, оккупанты регулярно предпринимают попытки утечки между украинскими позициями, чтобы закрепиться и подготовиться к дальнейшим штурмам. В Вооруженных силах ожидается, что в ближайшее время интенсивность таких действий может возрасти. В частности, противник может увеличить количество личного состава, а также применить тяжелую бронированную технику для доставки штурмовых групп на передовые позиции. Военный также рассказал, что ранее российские подразделения использовали замерзшее русло Северский Донец как временную переправу. После потепления оккупанты начали переправляться через реку на лодках. За последнее время украинские подразделения уничтожили по меньшей мере два таких плавсредства.

