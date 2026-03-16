Колишня учасниця «Дом-2» та Z-волонтерка зійшла з розуму

Російська Z-волонтерка та колишня учасниця телепроєкту "Дом-2" Наталя Хим виступила із закликом до російських студентів підписувати контракти з Міністерством оборони РФ та вирушати на війну проти України.

У своєму зверненні вона намагалася переконати молодь не боятися чеченських підрозділів, зокрема кадирівців, та активніше вступати до російської армії.

Заяви Хим викликали резонанс у соцмережах через грубу лексику та скандальний характер висловлювань.

Раніше вона також публічно закликала росіян збирати кошти на закупівлю чорних пакетів, у яких тіла загиблих російських військових повертають додому.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійський військовослужбовець з позивним "Заря", який перебуває на лікуванні у госпіталі в Бєлгороді, зіткнувся з проблемою доступу до власних коштів.

За словами його знайомих, банківська картка військового була заблокована, а для розблокування банк вимагає пройти відеоверифікацію або особисто з’явитися у відділенні з документами. Однак пройти відеоверифікацію чоловік не може через серйозні осколкові поранення обличчя. Повідомляється, що військовий отримав кілька поранень під час виконання бойового завдання і зараз перебуває у госпіталі з опіками третього ступеня. Через стан здоров’я він не може залишити медичний заклад, а віддалено вирішити питання з банком також не вдається. У результаті, як зазначається, поранений військовий тимчасово залишився без доступу до власних грошей і не може придбати навіть необхідні речі.

