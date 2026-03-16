Российская Z-волонтерша и бывшая участница телепроекта "Дом-2" Наталья Хим выступила с призывом к российским студентам подписывать контракты с Министерством обороны РФ и отправляться на войну против Украины.

Наталья Хим о контракте с армией РФ

В своем обращении она пыталась убедить молодежь не бояться чеченских подразделений, в частности кадыровцев, и активнее вступать в русскую армию.

Заявления Хим вызвали резонанс в соцсетях из-за грубой лексики и скандального характера высказываний.

Ранее она также публично призвала россиян собирать деньги на закупку черных пакетов, в которых тела погибших российских военных возвращают домой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский военнослужащий с позывным "Заря", находящийся на лечении в госпитале в Белгороде, столкнулся с проблемой доступа к собственным средствам.





По словам его знакомых, банковская карта военного была заблокирована, а для разблокирования банк требует пройти видеоверификацию или лично явиться в отделение с документами. Однако пройти видеоверификацию мужчина не может из-за серьезных осколочных ранений лица.





Сообщается, что военный получил несколько ранений при выполнении боевого задания и сейчас находится в госпитале с ожогами третьей степени. Из-за состояния здоровья он не может покинуть медицинское учреждение, а отдаленно решить вопрос с банком также не удается. В результате, как отмечается, раненый военный временно остался без доступа к своим деньгам и не может приобрести даже необходимые вещи.

