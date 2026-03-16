logo

BTC/USD

74198

ETH/USD

2344.34

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Бывшая участница Дом-2 и Z-волонтерка сошла с ума
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывшая участница Дом-2 и Z-волонтерка сошла с ума

Z-волонтерка Наталья Хим призывает российских студентов подписывать контракты с армией РФ

16 марта 2026, 22:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российская Z-волонтерша и бывшая участница телепроекта "Дом-2" Наталья Хим выступила с призывом к российским студентам подписывать контракты с Министерством обороны РФ и отправляться на войну против Украины.

Бывшая участница Дом-2 и Z-волонтерка сошла с ума

Наталья Хим о контракте с армией РФ

В своем обращении она пыталась убедить молодежь не бояться чеченских подразделений, в частности кадыровцев, и активнее вступать в русскую армию.         

Заявления Хим вызвали резонанс в соцсетях из-за грубой лексики и скандального характера высказываний.         

Ранее она также публично призвала россиян собирать деньги на закупку черных пакетов, в которых тела погибших российских военных возвращают домой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский военнослужащий с позывным "Заря", находящийся на лечении в госпитале в Белгороде, столкнулся с проблемой доступа к собственным средствам.

По словам его знакомых, банковская карта военного была заблокирована, а для разблокирования банк требует пройти видеоверификацию или лично явиться в отделение с документами. Однако пройти видеоверификацию мужчина не может из-за серьезных осколочных ранений лица.                

Сообщается, что военный получил несколько ранений при выполнении боевого задания и сейчас находится в госпитале с ожогами третьей степени. Из-за состояния здоровья он не может покинуть медицинское учреждение, а отдаленно решить вопрос с банком также не удается. В результате, как отмечается, раненый военный временно остался без доступа к своим деньгам и не может приобрести даже необходимые вещи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости