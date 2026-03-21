logo_ukra

BTC/USD

70278

ETH/USD

2145.84

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Колишніх «обмежено придатних» можуть мобілізувати до 25 років: що відбувається і чому
commentss НОВИНИ Всі новини

Колишніх «обмежено придатних» можуть мобілізувати до 25 років: що відбувається і чому

В Україні виникла правова колізія, через яку чоловіків до 25 років із колишнім статусом «обмежено придатний» можуть мобілізувати

21 березня 2026, 18:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Україні склалася ситуація, за якої чоловіки віком до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних", можуть підлягати мобілізації. Причиною стала правова невизначеність, що виникла після змін у законодавстві та затримки з набуттям чинності одного з ключових законів.

Мобілізація обмежено придатних в Україні

Після реформування системи військово-лікарських комісій категорію "обмежено придатний" було скасовано. Всі громадяни, які раніше мали цей статус, повинні були повторно пройти ВЛК і отримати нове рішення щодо придатності до служби.

У результаті частина з них отримала статус військовозобов’язаних. Це означає, що за чинними нормами вони можуть бути мобілізовані на загальних підставах, якщо не мають законних підстав для відстрочки.

Водночас Верховна Рада ще у жовтні 2024 року ухвалила закон, який мав врегулювати це питання. Документ передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними.

Однак цей закон досі не набрав чинності, оскільки не підписаний президентом. У результаті діють попередні норми, які не містять окремих обмежень для цієї категорії громадян.

Юристи пояснюють, що ключовим фактором у цій ситуації є оформлення відстрочки. Якщо її немає, навіть молоді чоловіки до 25 років зі зміненим статусом можуть бути мобілізовані.

На практиці вже виникають ситуації, коли громадяни після повторного проходження ВЛК отримують статус військовозобов’язаного і підпадають під дію мобілізаційних норм. У таких випадках, за словами фахівців, вік сам по собі не є підставою для звільнення від призову.

Експерти наголошують, що ситуація може змінитися після підписання закону, який вже ухвалений парламентом. Тоді відповідна норма про обмеження мобілізації для цієї категорії набуде чинності.

Поки ж цього не сталося, правове поле залишається неврегульованим, що створює ризики для частини молодих громадян. Фахівці радять уважно перевіряти свій статус, своєчасно проходити ВЛК та, за наявності підстав, оформлювати відстрочку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що сучасні технології вже найближчим часом можуть суттєво зменшити кількість піхоти на передовій.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://mobilizatsiya.novyny.live/mobilizatsiia-kolishnikh-obmezheno-pridatnikh-pochinaietsia-do-25-rokiv-317699.html
Теги:

