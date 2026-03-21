Колишніх «обмежено придатних» можуть мобілізувати до 25 років: що відбувається і чому

В Україні склалася ситуація, за якої чоловіки віком до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних", можуть підлягати мобілізації. Причиною стала правова невизначеність, що виникла після змін у законодавстві та затримки з набуттям чинності одного з ключових законів.

Мобілізація обмежено придатних в Україні

Після реформування системи військово-лікарських комісій категорію "обмежено придатний" було скасовано. Всі громадяни, які раніше мали цей статус, повинні були повторно пройти ВЛК і отримати нове рішення щодо придатності до служби.

У результаті частина з них отримала статус військовозобов’язаних. Це означає, що за чинними нормами вони можуть бути мобілізовані на загальних підставах, якщо не мають законних підстав для відстрочки.

Водночас Верховна Рада ще у жовтні 2024 року ухвалила закон, який мав врегулювати це питання. Документ передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними.

Однак цей закон досі не набрав чинності, оскільки не підписаний президентом. У результаті діють попередні норми, які не містять окремих обмежень для цієї категорії громадян.

Юристи пояснюють, що ключовим фактором у цій ситуації є оформлення відстрочки. Якщо її немає, навіть молоді чоловіки до 25 років зі зміненим статусом можуть бути мобілізовані.

На практиці вже виникають ситуації, коли громадяни після повторного проходження ВЛК отримують статус військовозобов’язаного і підпадають під дію мобілізаційних норм. У таких випадках, за словами фахівців, вік сам по собі не є підставою для звільнення від призову.

Експерти наголошують, що ситуація може змінитися після підписання закону, який вже ухвалений парламентом. Тоді відповідна норма про обмеження мобілізації для цієї категорії набуде чинності.

Поки ж цього не сталося, правове поле залишається неврегульованим, що створює ризики для частини молодих громадян. Фахівці радять уважно перевіряти свій статус, своєчасно проходити ВЛК та, за наявності підстав, оформлювати відстрочку.



