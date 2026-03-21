Бывших «ограниченно пригодных» могут мобилизовать до 25 лет: что происходит и почему

В Украине сложилась ситуация, при которой мужчины в возрасте до 25 лет, ранее имевшие статус "ограниченно пригодных", могут подлежать мобилизации. Причиной стала правовая неопределенность, возникшая после изменений в законодательстве и задержки с вступлением в силу одного из ключевых законов.

Мобилизация ограниченно пригодных в Украине

После реформирования системы военно-врачебных комиссий категория "ограниченно годная" была отменена. Все граждане, ранее имевшие этот статус, должны были повторно пройти ВЛК и получить новое решение о пригодности к службе.

В результате часть из них получила статус военнообязанных. Это означает, что по действующим нормам они могут быть мобилизованы на общих основаниях, если у них нет законных оснований для отсрочки.

В то же время, Верховная Рада еще в октябре 2024 года приняла закон, который должен был урегулировать этот вопрос. Документ предусматривает запрет мобилизации мужчин до 25 лет, ранее признанных ограниченно пригодными.

Однако этот закон до сих пор не вступил в силу, поскольку не подписан президентом. В результате действуют предварительные нормы, не содержащие отдельных ограничений для этой категории граждан.

Юристы объясняют, что ключевым фактором в этой ситуации является оформление отсрочки. Если его нет, даже молодые мужчины до 25 лет с измененным статусом могут быть мобилизованы.

На практике уже возникают ситуации, когда граждане после повторного прохождения ВЛК получают статус военнообязанного и подпадают под действие мобилизационных норм. В таких случаях, по словам специалистов, возраст сам по себе не является основанием для освобождения от призыва.

Эксперты отмечают, что ситуация может измениться после подписания закона, уже принятого парламентом. Тогда соответствующая норма об ограничении мобилизации для этой категории вступит в силу.

Пока этого не произошло, правовое поле остается неурегулированным, что создает риски для части молодых граждан. Специалисты советуют внимательно проверять свой статус, своевременно проходить ВЛК и при наличии оснований оформлять отсрочку.



