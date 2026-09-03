Коли закінчиться війна: українці помітили несподіваний знак

Українці в соцмережах обговорюють незвичну закономірність, яку пов’язують з грибним сезоном. Деякі користувачі згадали давню народну прикмету та припустили, що цьогорічний урожай грибів може бути своєрідним "знаком" щодо майбутнього війни.

Коли закінчиться війна в Україні. Фото з відкритих джерел

В українській народній традиції існує повір’я, що незвично велика кількість грибів у лісі може передвіщати масштабні суспільні потрясіння, зокрема війну або голод. Подібні історії передаються в родинах поколіннями, хоча наукових доказів такого зв’язку немає.

Приводом для нової хвилі обговорень став допис користувача Threads, який спробував порівняти врожай грибів останніх років із подіями в Україні. Він припустив, що у 2026 році кількість грибів повернулася до рівня, характерного для періоду до 2020-го.

Автор допису стверджує, що з 2021 року його спостереження нібито збігалися з подальшим розвитком подій, і на цій підставі припускає: у першій половині 2027 року війна в Україні може завершитися. Водночас він наголошує, що не вважає це реальним прогнозом, а лише намагається перевірити власну закономірність. Щодо другої половини року пропонує зробити висновки після завершення осіннього грибного сезону.

Чи закінчиться війна: українці знайшли несподіваний знак у грибах

Публікація швидко привернула увагу користувачів. Одні сприйняли теорію з гумором, інші згадали схожі спостереження старших родичів. Дехто розповів, що перед важливими історичними подіями в їхньому дитинстві також чув від старших про "віщі" гриби.

Зокрема, під дописом лишили такі коментарі: "Я вже навіть у гриби готова повірити, аби скоріше закінчилась ця клята війна"; "О нарешті достойний уваги прогноз"; "Це найлогічніше, що я читав за останні півроку"; "Мова про білі? Бо за 13 і 21 рік підтверджую, білі відрами носили з лісу".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, коли закінчиться війна в Україні. Відомий астролог назвав точний рік.