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Когда закончится война: украинцы заметили неожиданный знак

В Украине обсуждают давнюю примету о грибах, которая якобы указывает на финал войны в 2027 году

3 сентября 2026, 23:05
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Slava Kot

Украинцы в соцсетях обсуждают необычную закономерность, связываемую с грибным сезоном. Некоторые пользователи вспомнили давнюю народную примету и предположили, что урожай грибов в этом году может быть своеобразным "знаком" относительно предстоящей войны.

Когда закончится война: украинцы заметили неожиданный знак

Когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников

В украинской народной традиции существует поверье, что необычно большое количество грибов в лесу может предвещать масштабные общественные потрясения, включая войну или голод. Подобные истории передаются в семьях поколениями, хотя научных доказательств такой связи нет.

Поводом для новой волны обсуждений стало сообщение пользователя Threads, которое попыталось сравнить урожай грибов последних лет с событиями в Украине. Он предположил, что в 2026 году количество грибов вернулось на уровень, характерный для периода до 2020-го.

Автор сообщения утверждает, что с 2021 года его наблюдения якобы совпадали с дальнейшим развитием событий, и на этом основании предполагает: в первой половине 2027 года война в Украине может завершиться. В то же время, он отмечает, что не считает это реальным прогнозом, а лишь пытается проверить собственную закономерность. По второй половине года предлагает сделать выводы после завершения осеннего грибного сезона.

Когда закончится война: украинцы заметили неожиданный знак - фото 2

Закончится ли война: украинцы нашли неожиданный знак в грибах

Публикация быстро привлекла внимание пользователей. Одни восприняли теорию с юмором, другие упомянули похожие наблюдения старших родственников. Некоторые рассказали, что перед важными историческими событиями в их детстве также слышал от старших о "вещественных" грибах.

В частности, под сообщением оставили следующие комментарии: "Я уже даже в грибы готова поверить, чтобы скорее закончилась эта проклятая война"; "О наконец-то достойный внимания прогноз"; "Это самое логичное, что я читал за последние полгода"; "Речь о белых? Потому что за 13 и 21 год подтверждаю, белые ведра носили из леса".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда закончится война в Украине. Известный астролог назвал точный год.



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Источник: https://www.threads.com/@bushcrafterwild/post/DalJP5pDlg5?hl=uk
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