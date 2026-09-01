Коли закінчиться війна в Україні: відомий астролог назвав точний рік

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Slava Kot
Війна в Україні може перейти до замороженого конфлікту у 2027 році, а мирна угода може бути підписана наприкінці 2028-го або у 2029 році. Такий прогноз озвучив астролог Влад Росс. За його словами, нинішня ескалація може відбуватися напередодні можливих переговорів.
Коли закінчиться війна в Україні. Фото з відкритих джерел
За прогнозом Влада Росса, 2027 рік може стати періодом замороження війни, тоді як остаточне політичне врегулювання він пов'язує з кінцем 2028-го та 2029 роком.
На його думку, до червня 2027 року Росія може бути виснажена настільки, що її можливості для ведення масштабної війни зменшаться. Тоді бойові дії, як вважає Росс, можуть перейти у формат низької інтенсивності.
Зауважимо, що астрологічні прогнози не є науковим методом передбачення перебігу чи завершення війни. Реальні строки припинення бойових дій залежать від військової ситуації, політичних рішень, міжнародної підтримки та переговорів.