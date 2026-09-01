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Коли закінчиться війна в Україні: відомий астролог назвав точний рік

Астролог Влад Росс назвав 2027 рік можливим періодом заморозки війни в Україні, а 2029-й остаточним миром.

1 вересня 2026, 22:10
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Slava Kot

Війна в Україні може перейти до замороженого конфлікту у 2027 році, а мирна угода може бути підписана наприкінці 2028-го або у 2029 році. Такий прогноз озвучив астролог Влад Росс. За його словами, нинішня ескалація може відбуватися напередодні можливих переговорів. 

Коли закінчиться війна в Україні: відомий астролог назвав точний рік

Коли закінчиться війна в Україні. Фото з відкритих джерел

Коли може закінчитися війна в Україні

За прогнозом Влада Росса, 2027 рік може стати періодом замороження війни, тоді як остаточне політичне врегулювання він пов'язує з кінцем 2028-го та 2029 роком.

"У 2027 році може бути заморозка конфлікту. Зараз триває період Юпітера, який триває від кінця 2021 року. Тоді з’явилися новини, що на нас нападуть. Цикл Юпітера завершується в 2029 році, але у нього, у Юпітера, є напівцикли", — прогнозує Росс.

На його думку, до червня 2027 року Росія може бути виснажена настільки, що її можливості для ведення масштабної війни зменшаться. Тоді бойові дії, як вважає Росс, можуть перейти у формат низької інтенсивності.

"Скоріш за все, наприкінці 2028 — у 2029 можливе підписання мирної угоди. У 2029 році починається період Сатурна, який не пов’язаний зі смертю та руйнуваннями, а навпаки з успіхом, щастям та відновленням. Треба просто пережити складні часи. Я впевнений, що після 2029 року війни вже не буде", — дав прогноз на війну Росс.

Зауважимо, що астрологічні прогнози не є науковим методом передбачення перебігу чи завершення війни. Реальні строки припинення бойових дій залежать від військової ситуації, політичних рішень, міжнародної підтримки та переговорів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Оністрат дав несподіваний прогноз на закінчення війни в Україні.



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