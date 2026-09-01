Коли закінчиться війна в Україні: відомий астролог назвав точний рік

Війна в Україні може перейти до замороженого конфлікту у 2027 році, а мирна угода може бути підписана наприкінці 2028-го або у 2029 році. Такий прогноз озвучив астролог Влад Росс. За його словами, нинішня ескалація може відбуватися напередодні можливих переговорів.

Коли закінчиться війна в Україні. Фото з відкритих джерел

Коли може закінчитися війна в Україні

За прогнозом Влада Росса, 2027 рік може стати періодом замороження війни, тоді як остаточне політичне врегулювання він пов'язує з кінцем 2028-го та 2029 роком.

"У 2027 році може бути заморозка конфлікту. Зараз триває період Юпітера, який триває від кінця 2021 року. Тоді з’явилися новини, що на нас нападуть. Цикл Юпітера завершується в 2029 році, але у нього, у Юпітера, є напівцикли", — прогнозує Росс.

На його думку, до червня 2027 року Росія може бути виснажена настільки, що її можливості для ведення масштабної війни зменшаться. Тоді бойові дії, як вважає Росс, можуть перейти у формат низької інтенсивності.

"Скоріш за все, наприкінці 2028 — у 2029 можливе підписання мирної угоди. У 2029 році починається період Сатурна, який не пов’язаний зі смертю та руйнуваннями, а навпаки з успіхом, щастям та відновленням. Треба просто пережити складні часи. Я впевнений, що після 2029 року війни вже не буде", — дав прогноз на війну Росс.

Зауважимо, що астрологічні прогнози не є науковим методом передбачення перебігу чи завершення війни. Реальні строки припинення бойових дій залежать від військової ситуації, політичних рішень, міжнародної підтримки та переговорів.