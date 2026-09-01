Когда закончится война в Украине: известный астролог назвал точный год

Война в Украине может перейти к замороженному конфликту в 2027 году, а мирное соглашение может быть подписано в конце 2028 или в 2029 году. Такой прогноз озвучил астролог Влад Росс. По его словам, нынешняя эскалация может проходить в преддверии возможных переговоров.

Когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников

Когда может закончиться война в Украине

По прогнозу Влада Росса, 2027 год может стать периодом заморозки войны, тогда как окончательное политическое урегулирование он связывает с концом 2028 и 2029 годом.

"В 2027 году может быть заморозка конфликта. Сейчас идет период Юпитера, который длится с конца 2021 года. Тогда появились новости, которые на нас нападут. Цикл Юпитера завершается в 2029 году, но у него, у Юпитера, есть полуциклы", — прогнозирует Росс.

По его мнению, к июню 2027 г. Россия может быть истощена настолько, что ее возможности для ведения масштабной войны уменьшатся. Тогда боевые действия, по мнению Росса, могут перейти в формат низкой интенсивности.

"Скорее всего, в конце 2028 – в 2029 возможно подписание мирного соглашения. В 2029 году начинается период Сатурна, не связанный со смертью и разрушениями, а наоборот с успехом, счастьем и восстановлением. Надо просто пережить сложные времена. Я уверен, что после 2029 года войны уже не будет", – дал прогноз на войну Росс.

Заметим, что астрологические прогнозы не являются научным методом предвидения хода или завершения войны. Реальные сроки прекращения боевых действий зависят от военной ситуации, политических решений, международной поддержки и переговоров.