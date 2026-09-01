Когда закончится война в Украине: известный астролог назвал точный год

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Slava Kot
Война в Украине может перейти к замороженному конфликту в 2027 году, а мирное соглашение может быть подписано в конце 2028 или в 2029 году. Такой прогноз озвучил астролог Влад Росс. По его словам, нынешняя эскалация может проходить в преддверии возможных переговоров.
Когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников
По прогнозу Влада Росса, 2027 год может стать периодом заморозки войны, тогда как окончательное политическое урегулирование он связывает с концом 2028 и 2029 годом.
По его мнению, к июню 2027 г. Россия может быть истощена настолько, что ее возможности для ведения масштабной войны уменьшатся. Тогда боевые действия, по мнению Росса, могут перейти в формат низкой интенсивности.
Заметим, что астрологические прогнозы не являются научным методом предвидения хода или завершения войны. Реальные сроки прекращения боевых действий зависят от военной ситуации, политических решений, международной поддержки и переговоров.