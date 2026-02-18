“Коли всі йдуть в іншому напрямку — значить, ми праві”: філософія офіцера ГУР

Дружина офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олексія Чубашева Юлія дала відверте інтерв’ю для "Армія TV", у якому розповіла про життєвий шлях чоловіка, його переконання та ціну, яку їхня родина заплатила за війну.

Дружина офіцера ГУР Олексія Чубашева

Олексій Чубашев був офіцером ГУР, командиром групи Міжнародного легіону та засновником медійного проєкту "Рекрут UA". Він загинув 10 червня 2022 року під час боїв за Сіверськодонецьк внаслідок кульового поранення. Йому було лише 30 років.

За словами Юлії, її чоловік чітко усвідомлював загрозу з боку Росії ще задовго до повномасштабного вторгнення. Вона згадує 24 лютого 2022 року, коли, будучи вагітною, залишала Київ, тоді як Олексій залишився обороняти столицю. Після народження сина він зміг провести з дитиною лише одну добу.

Сьогодні пам’ять про офіцера зберігається через щорічні пробіги на його честь, ініціативи побратимів та книгу, яку Юлія пише для дітей, аби вони знали, яким був їхній батько.

У розмові вона також розповіла про нереалізовані плани Чубашева: створення рекрут-кемпу для цивільних, зйомки фільмів про кожен сезон "Рекрута", запуск курсів стрільби. Повномасштабна війна перекреслила ці задуми.

Юлія згадує слова чоловіка про необхідність формування нової генерації українських офіцерів — людей із принципово іншим мисленням, вільних від радянської спадщини. Він вірив, що правильний шлях не завжди є масовим. Для нього ознакою вірності курсу було те, що інші обирають інший напрямок.

