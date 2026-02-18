"Когда все идут в другом направлении - значит, мы правы": философия офицера ГУР

Жена офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины Алексея Чубашева Юлия дала откровенное интервью для "Армия TV", в котором рассказала о жизненном пути мужа, его убеждении и цене, которую их семья заплатила за войну.

Жена офицера ГУР Алексея Чубашева

Алексей Чубашев был офицером ГУР, командиром группы Международного легиона и основателем медийного проекта "Рекрут UA". Он погиб 10 июня 2022 года во время боев за Северодонецк в результате пулевого ранения. Ему было всего 30 лет.

По словам Юлии, ее муж четко отдавал себе отчет в угрозе со стороны России еще задолго до полномасштабного вторжения. Она вспоминает 24 февраля 2022 года, когда, будучи беременной, покидала Киев, тогда как Алексей остался оборонять столицу. После рождения сына он смог провести с ребенком только сутки.

Сегодня память офицера хранится через ежегодные пробеги в его честь, инициативы собратьев и книгу, которую Юлия пишет для детей, чтобы они знали, каким был их отец.

В разговоре она также рассказала о нереализованных планах Чубашева: создании рекрут-кемпа для гражданских, съемке фильмов о каждом сезоне "Рекрута", запуске курсов стрельбы. Полномасштабная война перечеркнула эти замыслы.

Юлия вспоминает слова мужчины о необходимости формирования нового поколения украинских офицеров — людей с принципиально иным мышлением, свободных от советского наследия. Он верил, что правильный путь не всегда массовый. Для него признаком верности курса было то, что другие выбирают другое направление.

Полное интервью доступно на канале Армия TV.

