Коли впадуть Краматорськ і Слов’янськ: розвідка назвала можливий термін нового наступу РФ

Росія може спробувати захопити Краматорськ і Слов’янськ уже на початку 2027 року. Такий сценарій, за даними WELT, розглядає європейська розвідка. Водночас потенційний наступ на два ключові міста українського Донбасу може вимагати від Москви величезних ресурсів і нової хвилі поповнення армії.

Бої за Слов'янськ. Фото: з відкритих джерел

Наразі під контролем України залишається трохи менше п’ятої частини території Донецької області. Російські війська продовжують наступальний тиск, хоча його темпи, за оцінками журналістів, сповільнилися. Однак це ще не означає стабілізації фронту: на окремих напрямках тактична ситуація для українських Сил оборони продовжує ускладнюватися.

Одним із факторів, який може змінити ситуацію, називають можливе оголошення мобілізації в Росії. За оцінками, на які посилається WELT, Генштаб РФ розраховує отримати суттєве поповнення приблизно через чотири місяці після її початку.

Водночас Москва може зробити ставку не лише на прямий штурм. Одним із головних завдань російської армії може стати порушення української логістики та ускладнення постачання Краматорська і Слов’янська. Якщо російським військам вдасться системно бити по транспортних маршрутах і шляхах забезпечення, це може суттєво ускладнити оборону міст.

За даними видання, Росія вже заплатила за війну колосальну ціну у людських втратах. Попри це Кремль, імовірно, не готовий до серйозних переговорів про завершення війни без спроби повністю захопити Донбас.

Однак і захоплення всієї Донецької області може не стати фінальною метою Москви. Військовий аналітик Франц-Стефан Гаді вважає, що Донбас для Кремля може бути лише проміжним етапом.

Кінцева мета, за такою оцінкою, значно ширша – повернення України до російської сфери впливу. У цьому контексті аналітики згадують і можливі подальші плани РФ щодо південних регіонів України, зокрема Миколаєва, Херсона та Одеси.

Отже, битва за Краматорськ і Слов’янськ може стати не фіналом російських амбіцій, а лише наступною великою ставкою Кремля у війні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи справді росіяни вже за 2 км від Слов'янська та Краматорська: що говорять у США.



