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Когда падут Краматорск и Славянск: разведка назвала возможный срок нового наступления РФ

Москва может бросить на захват последних крупных городов Донбасса новые силы, а Донбасс, по оценкам аналитиков, может быть лишь промежуточной целью Кремля

28 августа 2026, 15:34
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Кравцев Сергей

Россия может попытаться захватить Краматорск и Славянск уже в начале 2027 года. Такой сценарий, по данным WELT, рассматривает европейская разведка. В то же время, потенциальное наступление на два ключевых города украинского Донбасса может потребовать от Москвы огромных ресурсов и новой волны пополнения армии.

Когда падут Краматорск и Славянск: разведка назвала возможный срок нового наступления РФ

Бои за Славянск. Фото: из открытых источников

В настоящее время под контролем Украины остается немного меньше пятой части территории Донецкой области. Российские войска продолжают наступательное давление, хотя его темпы, по оценкам журналистов, замедлились. Однако это еще не означает стабилизации фронта: в отдельных направлениях тактическая ситуация для украинских Сил обороны продолжает усложняться.

Одним из факторов, которые могут изменить ситуацию, называют возможное объявление мобилизации в России. По оценкам, на которые ссылается WELT, Генштаб РФ рассчитывает получить существенное пополнение примерно четыре месяца спустя после ее начала.

В то же время Москва может сделать ставку не только прямой штурм. Одной из главных задач российской армии может стать нарушение украинской логистики и усложнение снабжения Краматорска и Славянска. Если русским войскам удастся системно бить по транспортным маршрутам и путям обеспечения, это может существенно усложнить оборону городов.

По данным издания, Россия уже заплатила за войну колоссальную цену в человеческих потерях. Несмотря на это, Кремль, вероятно, не готов к серьезным переговорам о завершении войны без попытки полностью захватить Донбасс.

Однако и увлечение всей Донецкой области может не стать финальной целью Москвы. Военный аналитик Франц-Стефан Гади считает, что Донбасс для Кремля может быть только промежуточным этапом.

Конечная цель, по такой оценке, гораздо шире – возвращение Украины в российскую сферу влияния. В этом контексте аналитики упоминают и возможные дальнейшие планы РФ по южным регионам Украины, в частности, Николаеву, Херсону и Одессе.

Следовательно, битва за Краматорск и Славянск может оказаться не финалом российских амбиций, а лишь следующей большой ставкой Кремля в войне.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли россияне уже в 2 км от Славянска и Краматорска: что говорят в США.




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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/plus6a8e914d0797e27ac1de0487/inside-donbass-eine-solche-taktik-ist-mir-noch-nie-begegnet-der-kampf-um-die-letzten-festungen-der-ukraine.html
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