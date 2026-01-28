Коли вдасться відновити енергосистему Києва: прогноз експерта

Подолати енергетичну кризу в Києві можна буде щонайменше за рік. Однак, енергосистема столиці все ж залишатиметься вразливою.

Енергосистема Києва зазнала значних руйнувань. Фото: з відкритих джерел

Замістити такі величезні потужності, як ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, поки неможливо. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Тут не має бути ніяких ілюзій, що ми зараз понавозимо когенераційних установок і вони це все замістять. Це серйозні проекти, вони теж не так швидко реалізуються – часу треба від восьми місяців", – зазначив Омельченко.

За словами експерта, російські удари й надалі триватимуть. Це значно ускладнює процес відновлення. На думку Омельченка, російські загарбники вже готують новий удар по українській енергетиці.

"Ми практично вивчили практику російських ударів впродовж цих чотирьох років. Будуть великі морози, плюс ще очікується черговий так званий "мирний саміт" в ОАЕ. Думаю, росіяни не зможуть пропустити момент, аби не вдарити по критичній інфраструктурі міста Києва. Треба до цього бути готовими", – вважає Омельченко.

Експерт також наголосив, що насамперед, на його думку, будуть обстрілювати об’єкти теплозабезпечення Києва, а також підстанції передачі електроенергії навколо міста. Омельченко вважає, що починаючи з п’ятниці, 30 січня, ймовірність масованих атак стане дуже високою.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Київській міській державній адміністрації прокоментували повідомлення ЗМІ про те, що у столиці нібито поки не відновлюватимуть гаряче водопостачання. КМДА наголошує, що зараз для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води. Вивільнену теплову потужність спрямовують на відновлення теплопостачання. Адже за низької температури повітря повторно запустити систему технічно дуже складно. Разом з тим у КМДА наголосили, що обмеження постачання гарячої води стосується не всього Києва, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.