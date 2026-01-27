Чи буде у Києві гаряча вода: у КМДА пояснили ситуацію

У Київській міській державній адміністрації прокоментували повідомлення ЗМІ про те, що у столиці нібито поки не відновлюватимуть гаряче водопостачання.

У Києві складна ситуація з гарячим водопостачанням. Фото: з відкритих джерел

КМДА наголошує, що зараз для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води.

"Вивільнену теплову потужність спрямовують на відновлення теплопостачання. Адже за низької температури повітря повторно запустити систему технічно дуже складно. Особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше, зокрема втретє – як у частині житлового фонду Деснянського району", — йдеться у повідомленні.

Разом з тим у КМДА наголосили, що обмеження постачання гарячої води стосується не всього Києва, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

"Це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, відновлення тепла в оселях і подальшої стабілізації роботи енергосистеми", — додали в адміністрації.

Як повідомляв портал "Коментарі", станом на 23 січня у Києві без тепла залишалися 1200 багатоповерхівок. Їх підключають вдруге після атак Росії 9 та 20 січня. За словами міського голови Віталія Кличка, комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, що залишилися без теплопостачання.

Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів, що навіть коли технічна можливість подати тепло з’являється, зробити це швидко неможливо. За словами експерта, ремонтні бригади фізично не встигають швидко реагувати на всі пошкодження. Збільшити кількість аварійних груп у столиці зараз складно, адже потрібні фахівці, а в Києві вже й так бригади майже з усієї України працюють.