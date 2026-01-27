Будет ли в Киеве горячая вода: в КГГА объяснили ситуацию

В Киевской городской государственной администрации прокомментировали сообщения СМИ о том, что в столице вроде бы пока не будут восстанавливать горячее водоснабжение.

В Киеве сложная ситуация с горячим водоснабжением. Фото: из открытых источников

КГГА отмечает, что сейчас для возобновления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничены поставки горячей воды.

"Освободившуюся тепловую мощность направляют на восстановление теплоснабжения. Ведь при низкой температуре воздуха повторно запустить систему технически очень сложно. Особенно это актуально в условиях, когда систему приходится запускать не впервые, в частности, третий раз – как в части жилого фонда Деснянского района", — говорится в сообщении.

Вместе с тем в КГГА отметили, что ограничение поставки горячей воды касается не всего Киева, а только домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

"Это вынужденный и временный шаг, необходимый для ликвидации последствий вражеских атак, восстановления тепла в домах и последующей стабилизации работы энергосистемы", – добавили в администрации.

Как сообщал портал "Комментарии", на 23 января в Киеве без тепла оставались 1200 многоэтажек. Их подключают во второй раз после атак России 9 и 20 января. По словам городского головы Виталия Кличко, коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все оставшиеся дома без теплоснабжения.

В то же время, энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал, что даже когда техническая возможность подать тепло появляется, сделать это быстро невозможно. По словам эксперта, ремонтные бригады физически не успевают быстро реагировать на все повреждения. Увеличить количество аварийных групп в столице сейчас сложно, ведь нужны специалисты, а в Киеве уже и так бригады почти со всей Украины работают.