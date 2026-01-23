У Києві немає тепла у 1200 багатоповерхівках: експерт пояснив, коли вирішать проблему

У Києві станом на 18:00 23 січня без тепла залишалися ще 1200 багатоповерхівок.

У столиці немає теплопостачання. Фото: з відкритих джерел

Їх підключають вдруге після атак Росії 9 та 20 січня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, що залишилися без теплопостачання.

Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев в коментарі УНІАН розповів, що навіть коли технічна можливість подати тепло з’являється, зробити це швидко неможливо.

"Потрібно злити теплоносій, а потім знову перезапустити всю систему. І кожен такий перезапуск вимагає одну-дві доби", — зазначив він.

За словами експерта, ремонтні бригади фізично не встигають швидко реагувати на всі пошкодження.

"Мешканці кажуть, що не їдуть. Ну так, не їдуть, тому що всі ремонтні бригади розписані, немає вільних ремонтних бригад. Вони всі на роботі. Потрібно припиняти роботи на одному об'єкті, щоб їхати лагодити інший. І в цьому проблема", — розповів Рябцев.

Збільшити кількість аварійних груп у столиці зараз складно, адже потрібні фахівці, а в Києві вже й так бригади майже з усієї України працюють. Експерт також наголосив, що проблему не можна списувати лише на кадровий дефіцит.

"Кількість працівників визначається штатом будь-якої організації. Тоді така кількість була. Хто знав, що потрібно буде вдесятеро більше працівників? Ніхто. Я не скажу, що основна проблема це дефіцит кадрів. Він є, але він був і до війни. Ніхто не хотів йти на таку зарплату, працювати руками цілодобово в будь-яку погоду", — каже Рябцев.

Експерт сподівається, що уряд і органи місцевого самоврядування виконають свої зобов'язання щодо збільшення премій та підняття зарплат тим, хто зараз цілодобово працює на морозі.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Печерському районі столиці стався напад на працівника комунальної служби під час виконання ним професійних обов'язків. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом побиття співробітника комунального підприємства.