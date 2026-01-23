В Киеве нет тепла в 1200 многоэтажках: эксперт объяснил, когда решат проблему

В Киеве по состоянию на 18:00 23 января без тепла оставалось еще 1200 многоэтажек.

В столице нет теплоснабжения. Фото: из открытых источников

Их подключают во второй раз после атак России 9 и 20 января. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все оставшиеся дома без теплоснабжения.

В то же время энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии рассказал , что даже когда техническая возможность подать тепло появляется, сделать это быстро невозможно.

"Нужно слить теплоноситель, а затем снова перезапустить всю систему. И каждый такой перезапуск требует одни-два дня", — отметил он.

По словам эксперта, ремонтные бригады физически не успевают быстро реагировать на все повреждения.

"Жители говорят, что не едут. Ну да, не едут, потому что все ремонтные бригады расписаны, нет свободных ремонтных бригад. Они все на работе. Нужно прекращать работы на одном объекте, чтобы ехать чинить другой. И в этом проблема", — рассказал Рябцев.

Увеличить количество аварийных групп в столице сейчас сложно, ведь нужны специалисты, а в Киеве уже и так бригады почти со всей Украины работают. Эксперт также отметил, что проблему нельзя списывать только на кадровый дефицит.

"Количество работников определяется штатом любой организации. Тогда такое количество было. Кто знал, что нужно будет в десять раз больше работников? Никто. Я не скажу, что основная проблема это дефицит кадров. Он есть, но он был и до войны. Никто не хотел идти на такую зарплату, работать руками круглосуточно в любую погоду", — говорит Рябцев.

Эксперт надеется, что правительство и органы местного самоуправления выполнят свои обязательства по увеличению премий и поднятию зарплат тем, кто сейчас круглосуточно работает на морозе.

Как сообщал портал "Комментарии", в Печерском районе столицы произошло нападение на работника коммунальной службы при исполнении им профессиональных обязанностей. Полиция Киева начала уголовное производство по факту избиения сотрудника коммунального предприятия.