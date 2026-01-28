Когда удастся восстановить энергосистему Киева: прогноз эксперта

Преодолеть энергетический кризис в Киеве можно будет минимум за год. Однако энергосистема столицы все же будет оставаться уязвимой.

Энергосистема Киева претерпела значительные разрушения. Фото: из открытых источников

Заместить такие огромные мощности, как ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, пока невозможно. Об этом в эфире телеканала "Киев24" сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Здесь не должно быть никаких иллюзий, что мы сейчас понавозим когенерационных установок и они это все заместят. Это серьезные проекты, они тоже не так быстро реализуются – времени нужно от восьми месяцев", – отметил Омельченко.

По словам эксперта, российские удары и дальше будут продолжаться. Это значительно усложняет процесс обновления. По мнению Омельченко, российские захватчики готовят новый удар по украинской энергетике.

"Мы практически изучили практику российских ударов на протяжении этих четырех лет. Будут большие морозы, плюс еще ожидается очередной так называемый "мирный саммит" в ОАЭ. Думаю, россияне не смогут упустить момент, чтобы не ударить по критической инфраструктуре города Киева. Надо к этому быть готовыми", — считает Омельченко.

Эксперт также подчеркнул, что в первую очередь, по его мнению, будут обстреливаться объекты теплообеспечения Киева, а также подстанции передачи электроэнергии вокруг города. Омельченко считает, что начиная с пятницы, 30 января, вероятность массированных атак станет очень высокой.

Как сообщал портал "Комментарии", в Киевской городской государственной администрации прокомментировали сообщения СМИ о том, что в столице вроде бы пока не будут восстанавливать горячее водоснабжение. КГГА отмечает, что сейчас для возобновления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничены поставки горячей воды. Высвободившуюся тепловую мощность направляют на восстановление теплоснабжения. Ведь при низкой температуре воздуха повторно запустить систему технически очень сложно. Вместе с тем в КГГА отметили, что ограничение поставок горячей воды касается не всего Киева, а только домов, где это технически необходимо для возобновления теплоснабжения.