«Коли тіло розслабилося, з долоні випала»: річ, яка була до останнього подиху

Старша медсестра 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" 47 ОМБр "Маґура" Зоя Ковалець поділилася історією, яка стала для неї одним із найважчих моментів у роботі.

Медсестра бойової бригади про складні моменти на роботі

За її словами, до медиків доставили пораненого військового, якого не вдалося врятувати. Коли тіло розслабилось, із його руки випала маленька дитяча іграшка — саме її він тримав до останнього подиху.

Під час підготовки тіла до транспортування іграшку запропонували викинути разом із особистими речами. Однак медсестра відмовилася це зробити.

Вона пояснила, що ця річ може мати значення для родини загиблого — як свідчення того, що у свої останні хвилини він думав про близьких.

За її словами, подібні моменти — це найважча частина роботи, яка залишається з медиками надовго і не вимірюється жодними статистиками.

