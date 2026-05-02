«Когда тело расслабилось, из ладони выпало»: вещь, которая была до последнего вздоха

Старшая медсестра 47-й отдельной механизированной бригады Магура 47 ОМБр Магура Зоя Ковалец поделилась историей, которая стала для нее одним из самых тяжелых моментов в работе.

По ее словам, к медикам доставили раненого военного, которого не удалось спасти. Когда тело расслабилось, из его руки выпала маленькая детская игрушка – именно ее он держал до последнего вздоха.

При подготовке тела к транспортировке игрушку предложили выбросить вместе с личными вещами. Однако медсестра отказалась сделать это.

Она объяснила, что эта вещь может иметь значение для семьи погибшего — как свидетельство того, что в последние минуты он думал о близких.

По ее словам, подобные моменты — самая тяжелая часть работы, которая остается с медиками надолго и не измеряется никакими статистиками.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что жена погибшего военного Екатерина Мотрич поделилась откровенными мыслями о проживании потери и давлении, которое испытывают вдовы в украинском обществе.

По ее словам, окружение часто навязывает представление о том, как должна выглядеть скорбь: от внешних атрибутов до правильных сроков горения. В то же время она отмечает, что внутренняя боль не нуждается в демонстрации и не укладывается ни в какие рамки. Женщина говорит, что после потери человек оказывается в состоянии, где главное просто выжить. В какой-то момент, по ее словам, приходится выбирать: либо сломаться, либо продолжать жить, даже если это дается очень сложно. Она также подчеркивает, что глубокое погружение в горе может лишать сил жить дальше, поэтому каждый ищет свой способ держаться — иногда с помощью лечения и поддержки.

