Коли ТЦК можуть забрати людину з вулиці: названо умови
Коли ТЦК можуть забрати людину з вулиці: названо умови

Якщо чоловік перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку, працівники ТЦК можуть затримати його навіть без перевірки документів

12 березня 2026, 18:36
Ткачова Марія

Народний депутат від фракції Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" та член комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Вадим Івченко пояснив, у яких випадках працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть затримувати людей прямо на вулиці.

Коли ТЦК можуть забрати людину з вулиці: названо умови

Працівники ТЦК в Україні та чоловіки в розшуку

За його словами, така ситуація можлива, якщо чоловік уже перебуває у розшуку через порушення правил військового обліку або неявку за повісткою. У такому разі працівники ТЦК можуть знати особу заздалегідь і не зобов’язані вимагати документи під час затримання.

Івченко зазначив, що іноді подібні випадки сприймаються як так звана "бусифікація", однак часто йдеться саме про людей, які раніше отримували повістку і не з’явилися до військкомату.

За його словами, працівники ТЦК можуть діяти, якщо знають, що людина перебуває в розшуку. У такій ситуації її можуть затримати в будь-якому місці — наприклад, у ресторані, спортзалі або просто на вулиці.

Водночас депутат визнав, що інколи перевірки можуть проводитися масово. У таких випадках людей зупиняють для встановлення обставин, але відпускають, якщо виявляється, що вони мають законні підстави для відстрочки — наприклад, через навчання, догляд за дитиною або інші причини.

Івченко також повідомив, що для більшої прозорості роботи ТЦК пропонується використовувати бодікамери, які фіксуватимуть спілкування працівників центрів комплектування з громадянами.

За його словами, основне завдання ТЦК — знаходити громадян, які порушують правила військового обліку, та забезпечувати їхнє прибуття для проходження служби у Збройних силах України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, заявив, що визнання помилки у ситуації з оприлюдненням персональних даних клієнтки monobank не звільняє від відповідальності.



Джерело: https://telegraf.ua/ukr/ukrayina/5935144-dazhe-bez-proverki-dokumentov-pochemu-cheloveka-mogut-zabrat-v-ttsk-pryamo-s-ulitsy
