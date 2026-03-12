Після скандалу з monobank омбудсман розпочав перевірку

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, заявив, що визнання помилки у ситуації з оприлюдненням персональних даних клієнтки monobank не звільняє від відповідальності.

Дмитро Лубінець про скандал з monobank через прапор Росії

За його словами, після інциденту він одразу відреагував на ситуацію. Наразі відкрито провадження та розпочато перевірку можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних і банківської таємниці.

Лубінець наголосив, що персональні дані не можуть використовуватися як інструмент публічного тиску або приниження.

"Закон один для всіх, і його порушення не може бути виправдане емоціями чи суспільним резонансом", — зазначив омбудсман.

Він також повідомив, що результати перевірки та подальші рішення будуть оприлюднені після отримання всієї необхідної інформації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що с півзасновник monobank Олег Гороховський вибачився у соціальних мережах після резонансу навколо його допису про клієнтку банку.

За словами Гороховського, він емоційно відреагував на зображення прапора, який сприйняв як російський триколор. Банкір пояснив, що після багатьох років війни цей символ викликає у нього сильні емоції, тому він відреагував швидко і без достатнього обдумування. "Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, повʼязаного з росією", — написав він. Гороховський наголосив, що його ставлення до російського прапора не змінилося, однак визнав, що його власний вчинок був помилковим. Він також запевнив клієнтів, що їхні персональні дані залишаються захищеними. За його словами, банк є однією з основних цілей російських кібератак у фінансовому секторі, однак за весь час повномасштабної війни не було жодного витоку інформації.

