После скандала с monobank омбудсман приступил к проверке

Дмитрий Лубинец , уполномоченный Верховной Рады по правам человека, заявил, что признание ошибки в ситуации с обнародованием персональных данных клиентки monobank не освобождает от ответственности.

Дмитрий Лубинец о скандале с monobank из-за флага России

По его словам, после инцидента он сразу отреагировал на ситуацию. Открыто производство и начата проверка возможного нарушения законодательства по защите персональных данных и банковской тайны.

Лубинец подчеркнул, что персональные данные не могут использоваться в качестве инструмента публичного давления или унижения.

"Закон один для всех, и его нарушение не может быть оправдано эмоциями или общественным резонансом", — отметил омбудсман.

Он также сообщил, что результаты проверки и последующие решения будут опубликованы после получения всей необходимой информации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что полуоснователь monobank Олег Гороховский извинился в социальных сетях после резонанса вокруг его сообщения о клиентке банка.

По словам Гороховского, он эмоционально отреагировал на изображение флага, воспринявшего как российский триколор. Банкир объяснил, что после многих лет войны этот символ вызывает у него сильнейшие эмоции, поэтому он отреагировал быстро и без достаточного обдумывания. "Я увидел флаг и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как человек, уставший от всего, связанного с россией", — написал он. Гороховский подчеркнул, что его отношение к российскому флагу не изменилось, однако признал, что его собственный поступок был ошибочным. Он также заверил клиентов, что их личные данные остаются защищенными. По его словам, банк является одной из основных целей российских кибератак в финансовом секторе, однако за все время полномасштабной войны не было ни одной утечки информации.

