Гороховський вибачився після скандалу з клієнткою monobank
НОВИНИ

Гороховський вибачився після скандалу з клієнткою monobank

Співзасновник monobank Олег Гороховський вибачився після скандалу з публікацією фото клієнтки.

11 березня 2026, 23:08
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Співзасновник monobank Олег Гороховський вибачився у соціальних мережах після резонансу навколо його допису про клієнтку банку.

Гороховський вибачився після скандалу з клієнткою monobank

Скандал навколо monobank та прапора Росії

За словами Гороховського, він емоційно відреагував на зображення прапора, який сприйняв як російський триколор. Банкір пояснив, що після багатьох років війни цей символ викликає у нього сильні емоції, тому він відреагував швидко і без достатнього обдумування.

"Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, повʼязаного з росією", — написав він.

Гороховський наголосив, що його ставлення до російського прапора не змінилося, однак визнав, що його власний вчинок був помилковим.

Він також запевнив клієнтів, що їхні персональні дані залишаються захищеними. За його словами, банк є однією з основних цілей російських кібератак у фінансовому секторі, однак за весь час повномасштабної війни не було жодного витоку інформації.

Після інциденту, зазначив Гороховський, у подібних ситуаціях інформацію передаватимуть виключно правоохоронним органам.

"Хто розчарувався — вибачте. Буду краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність", — додав він.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Україні виник скандал навколо monobank після того, як клієнтці відмовили в обслуговуванні під час відеоверифікації через прапор на задньому фоні, який співробітники банку прийняли за російський.
Про ситуацію у соцмережах написав співзасновник банку Олег Гороховський. Він опублікував фотографію клієнтки з іронічним коментарем, у якому пояснив, що її рахунок заблокували після відеоверифікації.



