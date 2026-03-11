Гороховский извинился после скандала с клиенткой monobank

Соучредитель monobank Олег Гороховский извинился в социальных сетях после резонанса вокруг его сообщения о клиентке банка.

Скандал вокруг monobank и флага России

По словам Гороховского, он эмоционально отреагировал на изображение флага, воспринявшего как российский триколор. Банкир объяснил, что после многих лет войны этот символ вызывает у него сильнейшие эмоции, поэтому он отреагировал быстро и без достаточного обдумывания.

"Я увидел флаг и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как человек, уставший от всего, связанного с россией", — написал он.

Гороховский подчеркнул, что его отношение к российскому флагу не изменилось, однако признал, что его собственный поступок был ошибочным.

Он также заверил клиентов, что их личные данные остаются защищенными. По его словам, банк является одной из основных целей российских кибератак в финансовом секторе, однако за все время полномасштабной войны не было ни одной утечки информации.

После инцидента, отметил Гороховский, в подобных ситуациях информацию будут передавать исключительно правоохранительным органам.

"Кто разочаровался – извините. Буду лучше фильтровать свои мысли и не забывать свою ответственность", — добавил он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине возник скандал вокруг monobank после того, как клиентке отказали в обслуживании во время видеоверификации из-за флага на заднем фоне, который сотрудники банка приняли за российский.

О ситуации в соцсетях написал соучредитель банка Олег Гороховский. Он опубликовал фотографию клиентки с ироническим комментарием, в котором объяснил, что ее счет был заблокирован после видеоверификации.

