Когда ТЦК могут забрать человека с улицы: названы условия

Народный депутат от фракции Всеукраинское объединение "Батькивщина" и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко объяснил, в каких случаях работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут задерживать людей прямо на улице.

Работники ТЦК в Украине и мужчины в розыске

По его словам, такая ситуация возможна, если мужчина уже находится в розыске из-за нарушения правил военного учета или неявки по повестке. В таком случае работники ТЦК могут знать заранее лицо и не обязаны требовать документы при задержании.

Ивченко отметил, что иногда подобные случаи воспринимаются как так называемая "бусификация", однако часто речь идет именно о людях, которые раньше получали повестку и не явились в военкомат.

По его словам, работники ТЦК могут действовать, если знают, что человек находится в розыске. В такой ситуации ее могут задержать в любом месте – например, в ресторане, спортзале или прямо на улице.

В то же время депутат признал, что иногда проверки могут проводиться массово. В таких случаях людей останавливают для установления обстоятельств, но отпускают, если оказывается, что у них есть законные основания для отсрочки — например, через обучение, уход за ребенком или другие причины.

Ивченко также сообщил, что для большей прозрачности работы ТЦК предлагается использовать бодикамеры, фиксирующие общение работников центров комплектования с гражданами.

По его словам, основная задача ТЦК — находить граждан, нарушающих правила военного учета, и обеспечивать их прибытие для прохождения службы в Вооруженных силах Украины.

