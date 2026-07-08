Коли Росія припинить обстрілювати Київ: прогноз ШІ жахає

Масовані удари по Києву залишаються одним із головних інструментів військового та психологічного тиску Росії. Відкриті дані міжнародних організацій і аналітичних центрів свідчать, що Кремль використовує ракетні та дронові атаки для виснаження української протиповітряної оборони, тиску на цивільне населення та демонстрації власних можливостей. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, коли РФ припинить обстріли Києва.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що Київ залишатиметься ціллю доти, доки триває активна фаза війни. Інтенсивність ударів може тимчасово знижуватися через нестачу ресурсів, успішну роботу української ППО або політичні домовленості. Проте стійке припинення атак стане реальним лише після досягнення всеосяжної безпекової угоди або завершення війни з надійними міжнародними гарантіями. До цього періодичні ракетні та дронові удари, на жаль, залишаються найбільш імовірним сценарієм.

Чат-бот Gemini припускає, що припинення обстрілів Києва не відбудеться найближчим часом. Росія розглядає удари по столиці як головний інструмент тиску на військово-політичне керівництво України. Навіть у разі потенційного підписання тимчасового перемир'я чи фіксації лінії фронту, загроза з неба залишатиметься високою. Кремль використовуватиме паузи для модернізації ракетного озброєння. Справжній спокій у небі столиці настане лише за двох умов. По-перше, це створення абсолютної системи повітряного захисту, яка зробить атаки економічно недоцільними для ворога. По-друге, це внутрішні політичні зміни в самій Росії, які змусять її керівництво відмовитися від агресивної концепції знищення України.

Чат-бот Deepseek не прогнозує, що Росія припинить обстріли Києва в найближчій перспективі. Ця війна триватиме доти, доки одна зі сторін не досягне своїх цілей або не буде змушена сісти за стіл переговорів у стані критичного виснаження. Жодних ознак такого сценарію найближчим часом немає. Безперервні атаки стали невід'ємною рисою війни. Тому відповідь на запитання – не раніше, ніж закінчиться війна. Відтак питання часу – це питання нашої стійкості та підтримки партнерів. Важливо сприймати це не як приреченість, а як виклик, до якого ми змушені адаптуватися.

Усі три чат-боти сходяться в головному: швидкого припинення обстрілів Києва очікувати не варто. Вони вважають, що інтенсивність атак безпосередньо залежить від перебігу війни, військових можливостей Росії, ефективності української ППО та міжнародної підтримки України. Водночас моделі наголошують, що стале припинення ударів можливе лише після завершення війни або досягнення надійних безпекових домовленостей.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про тривожне попередження для киян на ніч.



