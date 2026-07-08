Массированные удары по Киеву остаются одним из основных инструментов военного и психологического давления России. Открытые данные международных организаций и аналитических центров свидетельствуют, что Кремль использует ракетные и дроновые атаки для истощения украинской противовоздушной обороны, давления на гражданское население и демонстрации собственных возможностей. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, когда РФ прекратит обстрелы Киева.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что Киев будет оставаться целью до тех пор, пока продолжается активная фаза войны. Интенсивность ударов может временно снижаться из-за нехватки ресурсов, успешной работы украинского ПВО или политических договоренностей. Однако устойчивое прекращение атак станет реальным только после достижения всеобъемлющего соглашения о безопасности или завершения войны с надежными международными гарантиями. До этого периодические ракетные и дроновые удары, к сожалению, остаются наиболее вероятным сценарием.

Чат-бот Gemini предполагает, что прекращение обстрелов Киева не состоится в ближайшее время. Россия рассматривает удары по столице как главный инструмент давления на военно-политическое руководство Украины. Даже в случае потенциального подписания временного перемирия или фиксации линии фронта угроза с неба будет оставаться высокой. Кремль будет использовать паузы для модернизации ракетного вооружения. Настоящее спокойствие в небе столицы наступит только при двух условиях. Во-первых, это создание абсолютной системы воздушной защиты, которая сделает атаки экономически нецелесообразными для врага. Во-вторых, это внутренние политические изменения самой России, которые заставят ее руководство отказаться от агрессивной концепции уничтожения Украины.

Чат-бот Deepseek не прогнозирует, что Россия прекратит обстрелы Киева в ближайшей перспективе. Эта война будет продолжаться, пока одна из сторон не достигнет своих целей или не будет вынуждена сесть за стол переговоров в состоянии критического истощения. Никаких признаков такого сценария в ближайшее время нет. Непрерывные атаки стали неотъемлемой чертой войны. Поэтому ответ на вопрос – не раньше, чем закончится война. Следовательно, вопрос времени – это вопрос нашей устойчивости и поддержки партнеров. Важно воспринимать это не как обреченность, а как вызов, к которому мы вынуждены адаптироваться.

Все три чат-бота сходятся в главном: быстрого прекращения обстрелов Киева ждать не стоит. Они считают, что интенсивность атак напрямую зависит от хода войны, военных возможностей России, эффективности украинского ПВО и международной поддержки Украины. В то же время модели отмечают, что устойчивое прекращение ударов возможно только после завершения войны или достижения надежных договоров безопасности.

Напомним: портал "Комментарии" писал о тревожном предупреждении для киевлян на ночь.



