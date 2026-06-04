Коли Росія погодиться на переговори: яка єдина умова для миру

Здається, що переговори між Україною ті РФ остаточно зайшли у глухий кут. Проте експерти не перестають обговорювати можливі варіанти відновлення діалогу, який, все ж таки, призведе до якогось результату. Коли Росія погодиться на переговори? Що зрештою може вивести переговори з глухого кута? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Європа не готова дозволити, щоб майбутню угоду уклали без неї

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив, що головною перепоною залишається відсутність єдиної позиції серед союзників України. На його думку, саме через це переговорний процес перебуває у глухому куті.

За словами експерта, європейські країни по-різному бачать можливий переговорний процес із Росією. Північна Європа більше зацікавлена в тому, щоб Україна й далі стримувала Росію, поки самі європейці нарощують оборонно-промисловий комплекс, військові спроможності, призов і мобілізаційні механізми. Натомість частина Південної Європи традиційно більше схиляється до сценарію замороження війни.

"Зараз за нинішніх обставин переговори неможливі. Тобто немає європейської позиції в цій частині, що переговори можуть відбутися", – пояснив Клочок.

"Зараз три суб'єкти цього переговорного процесу не можуть напрацювати єдину позицію: Україна, США і Європа", – зазначив експерт.

При цьому Європа не готова дозволити, щоб майбутню угоду уклали без неї. Про це, як наголосив Клочок, говорили Фрідріх Мерц, представники Польщі та країн Балтії. Вони розглядають російсько-українську війну як загрозу і для себе, тому хочуть впливати на формат домовленостей, у яких мають бути прописані гарантії безпеки для України.

Ситуація з переговорами напряму впирається у стан російської економіки

Політтехнолог Руслан Рохов зазначив, будь-які реальні домовленості про припинення російської війни в Україні залежать винятково від двох ключових учасників, а участь інших міжнародних суб’єктів є вторинною.

"Домовленість передбачає бажання двох сторін. Сторони всього дві – Росія та Україна. Всі решта – це складні історії, як ми вже знаємо", — акцентував експерт.

За його словами, західні партнери мають свої важелі впливу, які цікавлять Москву, проте вони не ухвалюватимуть рішень за спиною Києва.

"Замороження активів – це інтерес Росії. Вони хочуть відновити доступ. Тому тут може бути участь Європи. І знову ж таки, Європа займатиме позицію, погоджену з Україною. Тому без різниці, будуть там Штати, чи буде Європа й Китай, однаково, зрештою, має бути позиція сторони Києва та Москви, доки немає бажання дійти компромісу", — пояснив він.

Характер і предметність майбутніх зустрічей між сторонами безпосередньо залежатимуть від внутрішньої ситуації в державі-агресорці. Лише реальні економічні труднощі змусять Москву відмовитися від пропагандистських наративів.

"Чи будуть продовжувати перемовини, чи не будуть. Чи вони зустрінуться і ще раз почують ті самі розповіді про історію, про печенігів, чи будуть говорити предметно, залежить від того, наскільки тотожна ситуація буде в російській економіці", — наголосив Рохов.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін відкриває "літній фронт": де Росія готує головний прорив після удару по Києву.



