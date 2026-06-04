Когда Россия согласится на переговоры: какое единственное условие для мира

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Кравцев Сергей
Кажется, что переговоры между Украиной и РФ окончательно зашли в тупик. Однако эксперты не перестают обсуждать возможные варианты возобновления диалога, который все же приведет к какому-то результату. Когда Россия согласится на переговоры? Что, в конце концов, может вывести переговоры из тупика? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок пояснил, что главным препятствием остается отсутствие единой позиции среди союзников Украины. По его мнению, именно поэтому переговорный процесс находится в тупике.
По словам эксперта, европейские страны по-разному видят возможный переговорный процесс с Россией. Северная Европа больше заинтересована в том, чтобы Украина и дальше сдерживала Россию, пока сами европейцы наращивают оборонно-промышленный комплекс, военные способности, призыв и мобилизационные механизмы. Часть Южной Европы традиционно больше склоняется к сценарию замораживания войны.
При этом Европа не готова позволить, чтобы будущее соглашение было заключено без него. Об этом, как подчеркнул Клочок, говорили Фридрих Мерц, представители Польши и стран Балтии. Они рассматривают российско-украинскую войну как угрозу и себе, поэтому хотят влиять на формат договоренностей, в которых должны быть прописаны гарантии безопасности для Украины.
Политтехнолог Руслан Рохов отметил, что любые реальные договоренности о прекращении российской войны в Украине зависят исключительно от двух ключевых участников, а участие других международных субъектов вторично.
По его словам, у западных партнеров есть свои рычаги влияния, которые интересуют Москву, однако они не будут принимать решений за спиной Киева.
Характер и предметность будущих встреч между сторонами будут напрямую зависеть от внутренней ситуации в государстве-агрессоре. Только реальные экономические трудности заставят Москву отказаться от пропагандистских нарративов.
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