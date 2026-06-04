Когда Россия согласится на переговоры: какое единственное условие для мира

Кажется, что переговоры между Украиной и РФ окончательно зашли в тупик. Однако эксперты не перестают обсуждать возможные варианты возобновления диалога, который все же приведет к какому-то результату. Когда Россия согласится на переговоры? Что, в конце концов, может вывести переговоры из тупика? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Европа не готова разрешить, чтобы будущее соглашение заключили без нее

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок пояснил, что главным препятствием остается отсутствие единой позиции среди союзников Украины. По его мнению, именно поэтому переговорный процесс находится в тупике.

По словам эксперта, европейские страны по-разному видят возможный переговорный процесс с Россией. Северная Европа больше заинтересована в том, чтобы Украина и дальше сдерживала Россию, пока сами европейцы наращивают оборонно-промышленный комплекс, военные способности, призыв и мобилизационные механизмы. Часть Южной Европы традиционно больше склоняется к сценарию замораживания войны.

"Сейчас при нынешних обстоятельствах переговоры невозможны. То есть, нет европейской позиции в этой части, что переговоры могут состояться", – пояснил Клочок.

"Сейчас три субъекта этого переговорного процесса не могут выработать единую позицию: Украина, США и Европа", – отметил эксперт.

При этом Европа не готова позволить, чтобы будущее соглашение было заключено без него. Об этом, как подчеркнул Клочок, говорили Фридрих Мерц, представители Польши и стран Балтии. Они рассматривают российско-украинскую войну как угрозу и себе, поэтому хотят влиять на формат договоренностей, в которых должны быть прописаны гарантии безопасности для Украины.

Ситуация с переговорами напрямую упирается в состояние российской экономики

Политтехнолог Руслан Рохов отметил, что любые реальные договоренности о прекращении российской войны в Украине зависят исключительно от двух ключевых участников, а участие других международных субъектов вторично.

"Договоренность предполагает желание двух сторон. Стороны всего две – Россия и Украина. Все остальные – это сложные истории, как мы уже знаем", — подчеркнул эксперт.

По его словам, у западных партнеров есть свои рычаги влияния, которые интересуют Москву, однако они не будут принимать решений за спиной Киева.

"Заморозка активов – это интерес России. Они хотят восстановить доступ. Поэтому здесь может быть участие Европы. И опять же Европа будет занимать позицию, согласованную с Украиной. Поэтому без разницы, будут ли там Штаты, будет ли Европа и Китай, все равно должна быть позиция стороны Киева и Москвы, пока нет желания прийти к компромиссу", — пояснил он.

Характер и предметность будущих встреч между сторонами будут напрямую зависеть от внутренней ситуации в государстве-агрессоре. Только реальные экономические трудности заставят Москву отказаться от пропагандистских нарративов.

"Будут ли продолжать переговоры, или не будут. Встретятся ли они и еще раз услышат те же рассказы об истории, о печенегох, будут ли говорить предметно, зависит от того, насколько тождественна ситуация будет в российской экономике", — подчеркнул Рохов.

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