Коли Росія може знову масовано атакувати Київ: який мінімальний термін до удару

Після чергової масштабної атаки на Київ у ніч на 6 липня багатьох українців цікавить, коли Росія може знову здійснити масований ракетний удар. Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що російським військам для підготовки нової масштабної атаки може знадобитися щонайменше три дні.

Коли Росія може підготувати нову масовану атаку на Київ. Фото з відкритих джерел

Іван Ступак в коментарі УНІАН пояснив, що точний час нової атаки залежить від низки факторів: результатів розвідки, запасів ракет, готовності авіації та визначених цілей. За його словами, російське командування перед кожним масованим ударом проводить детальну підготовку, аналізуючи ситуацію на фронті та можливі об'єкти ураження.

Також колишній співробітник СБУ звернув увагу, що у випадку приїзду американської делегації в Київ, росіяни не будуть їх наражати на небезпеки та не атакуватимуть українську столицю. Однак, за його словами, Росія за три дні може бути готова до нової атаки по Україні.

"Це від цих факторів залежить. Це не автобус, який їде по графіку і кожні 20 хвилин приїжджає. Ні, це ж безліч факторів. Загалом, не менше три дні їм треба на віддачу всіх наказів по літаках, по запуску ракет. От вважайте, три дні — це мінімум, щоб підготуватися до чергової масованої атаки", — сказав Ступак.

Експерт також припустив, що остання атака на Київ могла мати не лише військову, а й психологічну мету. На його думку, Кремль міг намагатися продемонструвати силу у відповідь на українські удари по російській території та посилити тиск після заяв про можливість переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

У ніч на 6 липня Росія здійснила атаку в якій застосувала 419 засобів повітряного нападу, зокрема ударні безпілотники та ракети різних типів. За даними українських військових, 363 цілі були знищені або подавлені силами ППО. Однак жодну балістичну ракету РФ не вдалося вразити. Основним напрямком атаки став Київ та область, де внаслідок обстрілу загинули щонайменше 14 людей, ще десятки отримали поранення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Міноборони РФ цинічно відреагували на удари по Києву.

Також "Коментарі" писали, що нічний ракетний удар по Києву став сигналом Кремля напередодні саміту НАТО в Анкарі.