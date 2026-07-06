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Когда Россия может снова массированно атаковать Киев: какой минимальный срок к удару

Прогноз Ивана Ступака, когда Россия может подготовить новую массированную атаку на Киев.

6 июля 2026, 12:00
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Slava Kot

После очередной масштабной атаки на Киев в ночь на 6 июля многих украинцев интересует, когда Россия может снова нанести массированный ракетный удар. Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что российским войскам для подготовки новой масштабной атаки может потребоваться минимум три дня.

Когда Россия может снова массированно атаковать Киев: какой минимальный срок к удару

Когда Россия может подготовить новую массированную атаку на Киев. Фото из открытых источников

Иван Ступак в комментарии УНИАН пояснил, что точное время новой атаки зависит от ряда факторов: результатов разведки, запасов ракет, готовности авиации и определенных целей. По его словам, российское командование перед каждым массированным ударом проводит детальную подготовку, анализируя ситуацию на фронте и возможные объекты поражения.

Также бывший сотрудник СБУ обратил внимание, что в случае приезда американской делегации в Киев, россияне не будут их подвергать опасности и не будут атаковать украинскую столицу. Однако, по его словам, Россия через три дня может быть готова к новой атаке по Украине.

"Это от этих факторов зависит. Это не автобус, который едет по графику и каждые 20 минут приезжает. Нет, это же множество факторов. В общем, не менее трех дней им нужно на отдачу всех приказов по самолетам, по запуску ракет. Вот считайте, три дня — это минимум, чтобы подготовиться к очередной массированной атаке", — сказал Ступак.

Эксперт также предположил, что последняя атака на Киев могла иметь не только военную, но и психологическую цель. По его мнению, Кремль мог пытаться продемонстрировать ответную силу на украинские удары по российской территории и усилить давление после заявлений о возможности переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

В ночь на 6 июля Россия совершила атаку в которой применила 419 средств воздушного нападения, в том числе ударные беспилотники и ракеты разных типов. По данным украинских военных, 363 цели были уничтожены или подавлены силами ПВО. Однако ни одну баллистическую ракету РФ не удалось поразить. Основным направлением атаки стал Киев и область, где в результате обстрела погибли по меньшей мере 14 человек, еще десятки получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны РФ цинично отреагировали на удары по Киеву.

Также "Комментарии" писали, что ночной ракетный удар по Киеву стал сигналом Кремля накануне саммита НАТО в Анкаре.



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Источник: https://www.unian.ua/war/ataka-rosiji-po-ukrajini-ekspert-skazav-koli-ochikuvati-noviy-udar-13432410.html
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