Когда Россия может снова массированно атаковать Киев: какой минимальный срок к удару

После очередной масштабной атаки на Киев в ночь на 6 июля многих украинцев интересует, когда Россия может снова нанести массированный ракетный удар. Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что российским войскам для подготовки новой масштабной атаки может потребоваться минимум три дня.

Когда Россия может подготовить новую массированную атаку на Киев. Фото из открытых источников

Иван Ступак в комментарии УНИАН пояснил, что точное время новой атаки зависит от ряда факторов: результатов разведки, запасов ракет, готовности авиации и определенных целей. По его словам, российское командование перед каждым массированным ударом проводит детальную подготовку, анализируя ситуацию на фронте и возможные объекты поражения.

Также бывший сотрудник СБУ обратил внимание, что в случае приезда американской делегации в Киев, россияне не будут их подвергать опасности и не будут атаковать украинскую столицу. Однако, по его словам, Россия через три дня может быть готова к новой атаке по Украине.

"Это от этих факторов зависит. Это не автобус, который едет по графику и каждые 20 минут приезжает. Нет, это же множество факторов. В общем, не менее трех дней им нужно на отдачу всех приказов по самолетам, по запуску ракет. Вот считайте, три дня — это минимум, чтобы подготовиться к очередной массированной атаке", — сказал Ступак.

Эксперт также предположил, что последняя атака на Киев могла иметь не только военную, но и психологическую цель. По его мнению, Кремль мог пытаться продемонстрировать ответную силу на украинские удары по российской территории и усилить давление после заявлений о возможности переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

В ночь на 6 июля Россия совершила атаку в которой применила 419 средств воздушного нападения, в том числе ударные беспилотники и ракеты разных типов. По данным украинских военных, 363 цели были уничтожены или подавлены силами ПВО. Однако ни одну баллистическую ракету РФ не удалось поразить. Основным направлением атаки стал Киев и область, где в результате обстрела погибли по меньшей мере 14 человек, еще десятки получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны РФ цинично отреагировали на удары по Киеву.

Также "Комментарии" писали, что ночной ракетный удар по Киеву стал сигналом Кремля накануне саммита НАТО в Анкаре.