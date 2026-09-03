logo_ukra

BTC/USD

77772

ETH/USD

2403.46

USD/UAH

44.61

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Коли Путін зупинить атаки дронами по Україні: експерт приголомшив жорстким сценарієм
commentss НОВИНИ Всі новини

Коли Путін зупинить атаки дронами по Україні: експерт приголомшив жорстким сценарієм

Роман Світан вважає, що після вересневих виборів атаки РФ не припиняться, та називає два фактори, здатні радикально змінити ситуацію

3 вересня 2026, 08:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Російські масовані атаки дронами по Україні навряд чи припиняться після вересневих виборів у РФ. Навпаки, Москва має виробничі можливості для подальшого нарощування ударів. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан, коментуючи перспективи російської повітряної кампанії. За його словами, прив’язувати інтенсивність атак виключно до російського політичного календаря занадто оптимістично. РФ уже створила потужну базу для серійного виробництва різних типів безпілотників.

Коли Путін зупинить атаки дронами по Україні: експерт приголомшив жорстким сценарієм

Фото: з відкритих джерел

На думку військового експерта, Росія не має причин накопичувати виготовлені засоби ураження, якщо може регулярно застосовувати їх проти України. Тому навіть після завершення виборчого періоду загроза для українських міст нікуди не зникне.

Світан вважає, що одним із факторів, здатних змінити ситуацію, може стати поява в України далекобійних балістичних засобів, які створять безпосередню загрозу російським військовим об’єктам у районі Москви.

"Коли зупиняться атаки? Є два варіанти. Перший — коли наша балістика піде по Москві. І не просто балістика, а ракета, яка може пройти 500 кілометрів і дістати військові московські об’єкти", — зазначив експерт.

Другим варіантом Світан називає створення в Україні щільної фронтальної системи протиповітряної оборони. Йдеться передусім про велику кількість мобільних ЗРК малої дальності, здатних масово перехоплювати дешеві російські дрони.

"Другий варіант — коли у нас з’явиться потужна фронтальна система ППО на базі зенітно-ракетних комплексів малої дальності. Саме в таких двох режимах можлива зупинка ударів по Україні російськими засобами ураження", — підсумував Світан. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україна офіційно попередила міжнародну авіаційну спільноту про зростання ризиків для цивільних літаків у повітряному просторі Росії. Київ передав відповідне повідомлення Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO), а також закликав авіакомпанії та уряди інших держав враховувати небезпеку польотів над РФ. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=G9DUoQk0wLw

Новини

Всі новини