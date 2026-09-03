Коли Путін зупинить атаки дронами по Україні: експерт приголомшив жорстким сценарієм



















Російські масовані атаки дронами по Україні навряд чи припиняться після вересневих виборів у РФ. Навпаки, Москва має виробничі можливості для подальшого нарощування ударів. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан, коментуючи перспективи російської повітряної кампанії. За його словами, прив’язувати інтенсивність атак виключно до російського політичного календаря занадто оптимістично. РФ уже створила потужну базу для серійного виробництва різних типів безпілотників.

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На думку військового експерта, Росія не має причин накопичувати виготовлені засоби ураження, якщо може регулярно застосовувати їх проти України. Тому навіть після завершення виборчого періоду загроза для українських міст нікуди не зникне.

Світан вважає, що одним із факторів, здатних змінити ситуацію, може стати поява в України далекобійних балістичних засобів, які створять безпосередню загрозу російським військовим об’єктам у районі Москви.

"Коли зупиняться атаки? Є два варіанти. Перший — коли наша балістика піде по Москві. І не просто балістика, а ракета, яка може пройти 500 кілометрів і дістати військові московські об’єкти", — зазначив експерт.

Другим варіантом Світан називає створення в Україні щільної фронтальної системи протиповітряної оборони. Йдеться передусім про велику кількість мобільних ЗРК малої дальності, здатних масово перехоплювати дешеві російські дрони.

"Другий варіант — коли у нас з’явиться потужна фронтальна система ППО на базі зенітно-ракетних комплексів малої дальності. Саме в таких двох режимах можлива зупинка ударів по Україні російськими засобами ураження", — підсумував Світан.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україна офіційно попередила міжнародну авіаційну спільноту про зростання ризиків для цивільних літаків у повітряному просторі Росії. Київ передав відповідне повідомлення Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO), а також закликав авіакомпанії та уряди інших держав враховувати небезпеку польотів над РФ. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.