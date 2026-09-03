Когда Путин остановит атаки дронами по Украине: эксперт ошеломил жестким сценарием



















Российские массированные атаки дронами по Украине вряд ли прекратятся после сентябрьских выборов в РФ. Напротив, Москва располагает производственными возможностями для дальнейшего наращивания ударов. Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан , комментируя перспективы российской воздушной кампании. По его словам, привязывать интенсивность атак исключительно к российскому политическому календарю слишком оптимистично. РФ уже создала мощную базу для серийного производства разных типов беспилотников .

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По мнению военного эксперта, у России нет причин накапливать изготовленные средства поражения , если может регулярно применять их против Украины. Поэтому даже по завершении избирательного периода угроза для украинских городов никуда не исчезнет.

Свитан считает, что одним из факторов, способных изменить ситуацию, может стать появление в Украине дальнобойных баллистических средств , которые создадут непосредственную угрозу российским военным объектам в Москве.

"Когда остановятся атаки? Есть два варианта. Первый — когда наша баллистика пойдет по Москве. И не просто баллистика, а ракета, которая может пройти 500 километров и достать военные московские объекты ", — отметил эксперт.

Вторым вариантом Свитан называет создание в Украине плотной фронтальной системы противовоздушной обороны . Речь идет прежде всего о большом количестве мобильных ЗРК малой дальности , способных массово перехватывать дешевые российские дроны .

"Второй вариант – когда у нас появится мощная фронтальная система ПВО на базе зенитно-ракетных комплексов малой дальности. Именно в таких двух режимах возможна остановка ударов по Украине российскими средствами поражения", – подытожил Свитан.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Украина официально предупредила международное авиационное сообщество о росте рисков для гражданских самолетов в воздушном пространстве России. Киев передал ответное сообщение Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также призвал авиакомпании и правительства других государств учитывать опасность полетов над РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.