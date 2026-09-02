Це страшна загроза для життя: Україна поставила різкий ультиматум через польоти до РФ

Україна офіційно попередила міжнародну авіаційну спільноту про зростання ризиків для цивільних літаків у повітряному просторі Росії. Київ передав відповідне повідомлення Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO), а також закликав авіакомпанії та уряди інших держав враховувати небезпеку польотів над РФ. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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За його словами, Київ офіційно поінформував ICAO, що через активізацію воєнних дій російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим для цивільної авіації.

"Україна офіційно повідомила ICAO, що російський повітряний простір є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності. Ми закликаємо всіх його уникати", — заявив Сибіга.

Глава українського МЗС наголосив, що Росія фактично ігнорує ризики, породжені розв'язаною нею війною. На тлі посилення російських атак проти України небезпека для авіації в небі над РФ, за його словами, лише зростає.

Сибіга пояснив, що звернення Києва має насамперед превентивний характер. Україна прагне заздалегідь попередити міжнародних перевізників, уряди та авіаційні структури про потенційні загрози.

"Це наша відповідальна постанова повідомити ICAO і всі авіакомпанії, а також уряди про необхідність обережності — навіть якщо Росія відмовляється виконувати свою відповідальність щодо інформування їх. Ми прагнемо запобігти ненавмисним інцидентам", — підкреслив міністр.

Водночас Сибіга нагадав, що Україна продовжує реалізовувати право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

"Війна повертається додому до Росії", — резюмував глава МЗС.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що під час російської атаки на Київ 2 вересня один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок ударів у столиці також зазнали пошкоджень медичний та навчальний заклади. Відомо про сімох постраждалих. Про наслідки обстрілу повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.