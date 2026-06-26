Коли Путін піде на реальні переговори: вірогідна дата точно вразить

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи найближчим часом буде готовий до справжніх мирних переговорів з Україною. На думку голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, народного депутата Олександра Мережка, Кремль може робити ставку на чергову складну зиму, сподіваючись таким чином посилити тиск на Україну.

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В інтерв'ю "Телеграфу" депутат зазначив, що, попри певне охолодження відносин із президентом США Дональдом Трампом, Росія продовжує користуватися підтримкою Китаю. За його словами, якщо Пекін і надалі залишатиметься союзником Москви, Кремль не відчуватиме гострої потреби у відновленні контактів із Вашингтоном.

"Путін може розраховувати знову на важку зиму і навряд чи погодиться на перемовини до зими. За логікою, якісь натяки на реальні мирні перемовини можуть з'явитися напередодні 9 травня наступного року. Наприклад, у квітні. Адже 9 травня це ж для нього день перемоги й він має показати якусь перемогу", – заявив Мережко.

Водночас парламентар вважає, що наразі Кремль не має підстав говорити про успіхи у війні. За його оцінкою, Україна продовжує посилювати удари по військових та стратегічних об'єктах у глибині російської території, що створює для Москви додаткові проблеми. Проте, на думку Мережка, нинішній рівень військового та політичного тиску поки що недостатній, аби змусити Путіна перейти до предметних мирних переговорів.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує утримувати на території України масштабне наступальне угруповання, чисельність якого вже перевищила 721 тисячу військовослужбовців. Про це в інтерв'ю The Times повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.