Путін не думає зупинятися: розкрито шокуючу правду про ударне угрупування окупантів в Україні

Росія продовжує утримувати на території України масштабне наступальне угруповання, чисельність якого вже перевищила 721 тисячу військовослужбовців. Про це в інтерв'ю The Times повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

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За словами генерала, нині російське командування не відмовляється від планів продовження наступальних дій та намагається використовувати свою перевагу в людських ресурсах і озброєнні. Сирський наголосив, що недооцінювати потенціал противника не можна.

"Ми не повинні недооцінювати ворога. Росія має величезний потенціал, перш за все, з погляду її систем озброєння", – підкреслив головнокомандувач.

Водночас він зазначив, що російська армія й надалі робить ставку на масоване застосування піхоти, прагнучи поступово виснажувати українську оборону та просуватися вперед. За словами Сирського, противник також активно збільшує використання FPV-дронів.

"Як і у 2025 році, вони продовжують залучати значні маси піхоти, використовуючи тактику тисячі порізів, намагаючись максимально просунутися в глибину нашої оборони. Також є збільшення кількості FPV-дронів на полі боя. Наразі чисельність у них коливається десь у середньому 6–7 тисяч, вони планують до кінця року довести цю цифру до 33 тисяч. Це цифра фантастична, але такі плани у них існують", – пояснив генерал.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Сполучені Штати дедалі більше стають союзником України, а також останні слова Дональда Трампа про успіхи українських військових можуть свідчити про зміну підходу Вашингтона до війни. Таку думку в коментарі 24 Каналу висловив голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк.