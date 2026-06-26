logo

BTC/USD

60231

ETH/USD

1578.19

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Когда Путин пойдет на реальные переговоры: вероятная дата точно поразит
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда Путин пойдет на реальные переговоры: вероятная дата точно поразит

Хотя у Кремля уже нет прежней поддержки со стороны Дональда Трампа, Россия все еще опирается на помощь Китая

26 июня 2026, 18:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли в ближайшее время будет готов к настоящим мирным переговорам с Украиной. По мнению главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, народного депутата Александра Мережко, Кремль может делать ставку на очередную сложную зиму, надеясь таким образом усилить давление на Украину.

Когда Путин пойдет на реальные переговоры: вероятная дата точно поразит

Фото: из открытых источников

В интервью "Телеграфу" депутат отметил, что, несмотря на определенное охлаждение отношений с президентом США Дональдом Трампом, Россия продолжает пользоваться поддержкой Китая. По его словам, если Пекин и дальше будет оставаться союзником Москвы, Кремль не будет остро нуждаться в возобновлении контактов с Вашингтоном.

"Путин может рассчитывать снова на трудную зиму и вряд ли согласится на переговоры к зиме. По логике, какие-то намеки на реальные мирные переговоры могут появиться накануне 9 мая следующего года. Например, в апреле. Ведь 9 мая это же для него день победы и он должен показать какую-то победу", — заявил Мережко.

В то же время парламентарий считает, что у Кремля нет оснований говорить об успехах в войне. По его оценке, Украина продолжает усугублять удары по военным и стратегическим объектам в глубине российской территории, что создает для Москвы дополнительные проблемы. Однако, по мнению Мережко, нынешний уровень военного и политического давления пока недостаточен, чтобы заставить Путина перейти к предметным мирным переговорам.

Портал " Комментарии" уже писал , что Россия продолжает удерживать на территории Украины масштабную наступательную группировку, численность которой уже превысила 721 тысячу военнослужащих. Об этом в интервью The Times сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/5943786-kogda-putin-mozhet-poyti-na-realnye-peregovory-nardep-nazval-datu
Теги:

Новости

Все новости