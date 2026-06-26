Когда Путин пойдет на реальные переговоры: вероятная дата точно поразит

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли в ближайшее время будет готов к настоящим мирным переговорам с Украиной. По мнению главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, народного депутата Александра Мережко, Кремль может делать ставку на очередную сложную зиму, надеясь таким образом усилить давление на Украину.

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В интервью "Телеграфу" депутат отметил, что, несмотря на определенное охлаждение отношений с президентом США Дональдом Трампом, Россия продолжает пользоваться поддержкой Китая. По его словам, если Пекин и дальше будет оставаться союзником Москвы, Кремль не будет остро нуждаться в возобновлении контактов с Вашингтоном.

"Путин может рассчитывать снова на трудную зиму и вряд ли согласится на переговоры к зиме. По логике, какие-то намеки на реальные мирные переговоры могут появиться накануне 9 мая следующего года. Например, в апреле. Ведь 9 мая это же для него день победы и он должен показать какую-то победу", — заявил Мережко.

В то же время парламентарий считает, что у Кремля нет оснований говорить об успехах в войне. По его оценке, Украина продолжает усугублять удары по военным и стратегическим объектам в глубине российской территории, что создает для Москвы дополнительные проблемы. Однако, по мнению Мережко, нынешний уровень военного и политического давления пока недостаточен, чтобы заставить Путина перейти к предметным мирным переговорам.

Портал " Комментарии" уже писал , что Россия продолжает удерживать на территории Украины масштабную наступательную группировку, численность которой уже превысила 721 тысячу военнослужащих. Об этом в интервью The Times сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.