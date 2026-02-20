Коли переговори змінять хід війни в Україні: озвучено критичну дату та головну умову

Реальна перспектива для суттєвого зрушення у переговорах щодо завершення війни в Україні може з’явитися вже в середині весни 2026 року. Про це в ефірі "КИЇВ24" повідомив політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Фото: з відкритих джерел

На його думку, наразі Україна та її союзники перебувають у стані "консервативної оборони", однак міжнародна обстановка створює умови для можливих змін.

"Поворотним моментом може стати значуща геополітична подія — візит Дональда Трампа до Пекіна", — зазначив експерт. Цей візит, на його переконання, здатний відкрити нові можливості для дипломатичного тиску та перегляду стратегій ведення переговорів.

Чаленко наголосив, що окрім дипломатичних кроків, критично важливу роль відіграють економічні важелі впливу на агресора. До них він відніс посилення санкційного тиску та системне виснаження економіки Росії, які разом можуть змусити Кремль шукати компроміси.

Водночас в медіа з’явилися чутки про нібито плани затягування війни на кілька років, зокрема, повідомлення про наказ президента Володимира Зеленського готуватися до бойових дій ще на три роки. Офіційний представник Офісу президента спростував ці заяви, назвавши їх недостовірними та наголосивши, що пріоритетом влади є досягнення справедливого миру, а не продовження конфлікту штучними методами.

Президент України Володимир Зеленський раніше висловив сподівання, що вже цього місяця відбудеться новий раунд переговорів з Росією, до яких долучаться представники європейських держав. За словами експертів, саме дипломатична координація та поєднання економічного та політичного тиску можуть створити умови для реального прогресу у перемовинах та зменшення військової загрози для країни.

