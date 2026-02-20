Спільна операція правоохоронців Молдови та України призвела до затримання десяти осіб, підозрюваних у плануванні серії замахів на публічних діячів в Україні, повідомляє BBC. За інформацією слідства, серед потенційних цілей опинилися журналісти, активісти та представники української військової розвідки.

Фото: з відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що завдяки оперативним заходам Нацполіції вдалося запобігти резонансним убивствам, підготовленим російськими спецслужбами. Мета таких дій, за його словами, полягала у створенні паніки, страху та дестабілізації всередині держави.

Правоохоронці встановили, що кілери діяли за вказівками російських спецслужб, вербуючи громадян Молдови та переправляючи їх на територію України. Там вони збирали детальну інформацію про потенційні об’єкти — маршрути пересування, місця проживання та роботи, а також розробляли сценарії можливих нападів. Далі група чекала сигналів від куратора з контактами в РФ для реалізації замовлень.

Серед затриманих виявився організатор угруповання — 34-річний громадянин Молдови, який раніше відбував покарання у Росії і, ймовірно, там був завербований. Повернувшись додому, він долучився до проросійського угруповання, що займалося дестабілізацією та організацією масових протестів у 2022–2023 роках.

За виконання замовлених вбивств виконавцям обіцяли до 100 тисяч доларів США залежно від статусу та впливовості жертви, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Серед потенційних мішеней були речник ГУР Андрій Юсов та відомий журналіст і блогер Дмитро Гордон, який у Росії заочно визнаний "іноагентом" і "екстремістом" із вироком 14 років ув’язнення.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна ризикує опинитися поза процесом міжнародних переговорів, якщо президент США Дональд Трамп відстоюватиме власну стратегію укладення домовленостей безпосередньо між НАТО та Російською Федерацією. У такому сценарії інтереси Києва залишаться поза увагою, що може мати серйозні наслідки для безпеки та дипломатичної позиції держави.