Совместная операция стражей порядка Молдовы и Украины привела к задержанию десяти человек, подозреваемых в планировании серии покушений на публичных деятелей в Украине, сообщает BBC. По информации следствия, среди потенциальных целей оказались журналисты, активисты и представители украинской военной разведки.

Фото: из открытых источников

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что благодаря оперативным мероприятиям Нацполиции удалось предотвратить резонансные убийства, подготовленные российскими спецслужбами. Цель таких действий, по его словам, заключалась в создании паники, страха и дестабилизации внутри государства.

Правоохранители установили, что киллеры действовали по указаниям российских спецслужб, вербуя граждан Молдовы и переправляя их на территорию Украины. Там они собирали подробную информацию о потенциальных объектах — маршрутах передвижения, местах проживания и работы, а также разрабатывали сценарии возможных нападений. Далее группа ждала сигналов от куратора с контактами в РФ для реализации заказов.

Среди задержанных оказался организатор группировки — 34-летний гражданин Молдовы, ранее отбывавший наказание в России и, вероятно, там завербованный. Вернувшись домой, он присоединился к пророссийской группировке, занимавшейся дестабилизацией и организацией массовых протестов в 2022-2023 годах.

При выполнении заказанных убийств исполнителям обещали до 100 тысяч долларов США в зависимости от статуса и влиятельности жертвы, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Среди потенциальных мишеней были представитель ГУР Андрей Юсов и известный журналист и блогер Дмитрий Гордон, который в России заочно признан "иноагентом" и "экстремистом" с приговором 14 лет заключения.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина рискует оказаться вне процесса международных переговоров, если президент США Дональд Трамп будет отстаивать собственную стратегию заключения договоренностей непосредственно между НАТО и Российской Федерацией. В таком сценарии интересы Киева останутся без внимания, что может иметь серьезные последствия для безопасности и дипломатической позиции государства.