Україну планують вилучити з мирних переговорів: стало відомо про небезпечний план Трампа

Україна ризикує опинитися поза процесом міжнародних переговорів, якщо президент США Дональд Трамп відстоюватиме власну стратегію укладення домовленостей безпосередньо між НАТО та Російською Федерацією. У такому сценарії інтереси Києва залишаться поза увагою, що може мати серйозні наслідки для безпеки та дипломатичної позиції держави.

Фото: з відкритих джерел

Про можливі наслідки такого розвитку подій розповів у програмі “КИЇВ 24” політик та дипломат Роман Безсмертний. За його словами, Трамп прагне, щоб основними учасниками угод були саме великі держави, а Україна не має передбаченого місця у цій схемі.

“Для нього Україна фактично не входить до формату цих домовленостей, тому її роль у процесі обмежується або взагалі відсутня”, — зазначив експерт.

Дипломат наголосив, що американський президент розглядає НАТО не стільки як оборонний союз для захисту країн-членів, скільки як інструмент реалізації політичних інтересів США. Через це Альянс стає важелем впливу Вашингтона на міжнародну політику, а не лише гарантом безпеки. Такий підхід передбачає, що глобальні рішення ухвалюються вузьким колом світових лідерів, і менші держави часто залишаються поза їх увагою.

Безсмертний підкреслив, що політика Трампа ґрунтується на прагненні диктувати умови, зберігати лідерські позиції та домінувати на світовій арені. Водночас дипломат звернув увагу на зростаючу роль регіональної безпеки в Європі, яка супроводжується посиленою підтримкою України з боку європейських держав. Проте відносини між США та Європою ускладнюються, що створює додаткові ризики для континентальної стабільності.

З огляду на це, експерт радить не ігнорувати сучасні трансформації у глобальній та регіональній політиці, адже від їх розвитку залежатиме безпекова ситуація в Європі та позиція України у світі.

