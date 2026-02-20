Украину планируют изъять из мирных переговоров: стало известно об опасном плане Трампа

Украина рискует оказаться вне процесса международных переговоров, если президент США Дональд Трамп будет отстаивать собственную стратегию заключения договоренностей непосредственно между НАТО и Российской Федерацией. В таком сценарии интересы Киева останутся без внимания, что может иметь серьезные последствия для безопасности и дипломатической позиции государства.

Фото: из открытых источников

О возможных последствиях такого развития событий рассказал в программе "КИЕВ 24" политик и дипломат Роман Бессмертный. По его словам, Трамп стремится к тому, чтобы основными участниками соглашений были именно крупные государства, а Украина не имеет предусмотренного места в этой схеме.

"Для него Украина фактически не входит в формат этих договоренностей, поэтому ее роль в процессе ограничивается или вообще отсутствует", — отметил эксперт.

Дипломат подчеркнул, что американский президент рассматривает НАТО не столько как оборонный союз для защиты стран-членов, сколько инструмент реализации политических интересов США. Поэтому Североатлантический союз становится рычагом влияния Вашингтона на международную политику, а не только гарантом безопасности. Такой подход предполагает, что глобальные решения принимаются узким кругом мировых лидеров, и меньшие государства часто остаются без их внимания.

Бессмертный подчеркнул, что политика Трампа основывается на стремлении диктовать условия, сохранять лидерские позиции и доминировать на мировой арене. В то же время, дипломат обратил внимание на растущую роль региональной безопасности в Европе, которая сопровождается усиленной поддержкой Украины со стороны европейских государств. Однако отношения между США и Европой усложняются, что создает дополнительные риски для континентальной стабильности.

Учитывая это, эксперт советует не игнорировать современные трансформации в глобальной и региональной политике, ведь от их развития будет зависеть ситуация в Европе и позиция Украины в мире.

