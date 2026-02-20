Когда переговоры изменят ход войны в Украине: озвучена критическая дата и главное условие

Реальная перспектива для существенного сдвига в переговорах по завершению войны в Украине может появиться уже в середине весны 2026 года. Об этом в эфире "КИЕВ24" сообщил политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Фото: из открытых источников

По его мнению, Украина и ее союзники находятся в состоянии "консервативной обороны", однако международная обстановка создает условия для возможных изменений.

"Поворотным моментом может стать значимое геополитическое событие – визит Дональда Трампа в Пекин", – отметил эксперт. По его убеждению, этот визит способен открыть новые возможности для дипломатического давления и пересмотра стратегий ведения переговоров.

Чаленко подчеркнул, что кроме дипломатических шагов, критически важную роль играют экономические рычаги влияния на агрессора. К ним он отнес ужесточение санкционного давления и системное истощение экономики России, которые вместе могут заставить Кремль искать компромиссы.

В то же время в СМИ появились слухи о якобы планах затягивания войны на несколько лет, в частности, сообщения о приказе президента Владимира Зеленского готовиться к боевым действиям еще на три года. Официальный представитель Офиса президента опроверг эти заявления, назвав их недостоверными и подчеркнув, что приоритетом власти является достижение справедливого мира, а не продолжение конфликта искусственными методами.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что уже в текущем месяце состоится новый раунд переговоров с Россией, к которым присоединятся представители европейских государств. По словам экспертов, именно дипломатическая координация и сочетание экономического и политического давления могут создать условия для реального прогресса в переговорах и уменьшения военной угрозы для страны.

Портал "Комментарии" ранее писал, что совместная операция правоохранителей Молдовы и Украины привела к задержанию десяти человек, подозреваемых в планировании серии покушений на публичных деятелей в Украине, сообщает BBC. По информации следствия, среди потенциальных целей оказались журналисты, активисты и представители украинской военной разведки.