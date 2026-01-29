logo_ukra

Коли окупанти хочуть повністю захопити Донбас: в ОП назвали нові дедлайни
Коли окупанти хочуть повністю захопити Донбас: в ОП назвали нові дедлайни

Російські війська також хочуть створити буферні зони у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях

29 січня 2026, 18:34
Маламура Сергій

Російські окупанти не змінюють своїх планів захопити всю територію Донецької та Луганської областей. 

Коли окупанти хочуть повністю захопити Донбас: в ОП назвали нові дедлайни

На Донеччині тривають важкі бої. Фото: з відкритих джерел

Зараз їхнє завдання – дійти до адмінкордонів Донбасу до кінця березня — початку квітня. Про це розповів заступник голови Офісу президента Павло Паліса, повідомляє LB.ua.

Водночас, за його словами, такі дедлайни для російських військ "мільйон разів переносилися". 

"Я особисто не бачу спроможностей у Росії виконати цю задачу в термін", — сказав він. 

Окрім того, за словами Паліси, російські війська хочуть створити буферні зони у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях.

"У подальшому Одеса, Миколаїв — на стратегічному рівні розглядали. Але об’єктивно, оцінюючи власні спроможності, топ російського генералітету поки не дивиться в тому напрямку", — сказав Паліса. 

Пропри те, що Донбас нині є першочерговою задачею російських загарбників, вони також прагнуть створення умов для оперативного успіху на Запорізькому напрямку. 

"Росія намагається швидко досягти стратегічного успіху, але в процесі стабілізації фронту — отримати оперативний успіх. Станом на зараз оперативний успіх змогли реалізувати тільки українці. На початку війни, напевно, тимчасово окупована частина Запорізької області, напевно, можна врахувати, але спишемо на ефект раптовості", — додав Паліса.

Як повідомляв портал "Коментарі", на Наддніпрянському напрямку українські захисники зупинили спробу противника висадитися на острів Круглик у Херсонській області. Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, активність росіян на цьому напрямку залишається високою. Окупанти за добу завдали близько 400 ударів дронами-камікадзе по Херсону та прилеглих населених пунктах, а також здійснили близько сотні артилерійських обстрілів.



Джерело: https://lb.ua/society/2026/01/29/719400_palisa_rosiya_kvitnya_hoche.html
