Когда оккупанты хотят полностью захватить Донбасс: в ОП назвали новые дедлайны

Российские оккупанты не меняют своих планов захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Фото: из открытых источников

Сейчас их задача – дойти до админграниц Донбасса до конца марта – начала апреля. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Павел Палиса, сообщает LB.ua.

В то же время, по его словам, такие дедлайны для российских войск "миллион раз переносились".

"Я лично не вижу способностей в России выполнить эту задачу в срок", — сказал он.

Кроме того, по словам Палисы, российские войска хотят создать буферные зоны в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

"В дальнейшем Одесса, Николаев – на стратегическом уровне рассматривали. Но объективно, оценивая собственные способности, топ российского генералитета пока не смотрит в том направлении", – сказал Палиса.

Несмотря на то, что Донбасс является первоочередной задачей российских захватчиков, они также стремятся создать условия для оперативного успеха на Запорожском направлении.

"Россия пытается быстро добиться стратегического успеха, но в процессе стабилизации фронта — получить оперативный успех. По состоянию на сегодняшний день оперативный успех смогли реализовать только украинцы. В начале войны, наверное, временно оккупированная часть Запорожской области, наверное, можно учесть, но спишем на эффект внезапности", — добавил Палиса.

Как сообщал портал "Комментарии", на Приднепровском направлении украинские защитники пресекли попытку противника высадиться на остров Круглик в Херсонской области. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, активность россиян в этом направлении остается высокой. Оккупанты за сутки нанесли около 400 ударов дронами-камикадзе по Херсону и близлежащих населенных пунктах, а также совершили около сотни артиллерийских обстрелов.