Коли чекати на мир: експерти жорстко розставили крапки над "і"

З приходом останнього місяця літа багато хто починає прогнозувати активізацію переговорного треку щодо завершення війни в Україні. Яка вірогідність швидкого миру в Україні? Що відбувається на фронті? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Київ не ставить жодних попередніх умов для старту переговорів

Політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук зазначив в ефірі телеканалу "Київ24", що на сьогодні Росія не виступає з пропозицією припинити війну, а лише висуває умови для старту переговорного процесу. Навіть якщо Україна погодиться на нинішні вимоги Кремля, це не означатиме завершення війни – Москва може одразу озвучити нові умови.

Експерт наголосив, що наразі Україні не пропонується завершити війну без додаткових вимог з боку Росії.

"А нам хтось пропонує завершити війну? Росія висуває умови початку переговорів. Це важливий нюанс. Після того, як Україна виконає ці вимоги, Росія цілком може висунути наступні вимоги. Що їй це завадить зробити?", — зазначив Олещук.

За його словами, Київ не ставить жодних попередніх умов для старту переговорів, тоді як Москва наполягає на виконанні власних вимог ще до початку змістовного діалогу.

"Проте абсолютно не факт, що росіяни реально готові вести ці переговори, що це не якась чергова пастка, як це було вже неодноразово раніше. От, власне кажучи, і все", — резюмував Петро Олещук.

Приклад Першої світової може бути доречним

Військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко зазначив, що війна – це певний цикл адаптацій. Україна намацала слабкі місця Росії й гатить по них, водночас ворог знає про вразливі точки нашої держави, наприклад, відсутність антибалістики, й посилив атаки. Однак нескінченним цей процес пристосування до викликів не буде, війна завершиться.

Військовий аналітик наголосив, що безліч війн попри свою масштабність, жахіття та руйнування мали свій кінець. Тож розмірковувати над тим, що російсько-українська триватиме нескінченно – не є доречним.

"Коли ми говоримо про час і можливості, то зараз Росія нагадує Німеччину під час Першої світової, коли здавалося, що вся перевага була на боці німців: логістика, мережа залізниць, можливість воювати на два фронти. В одну мить дещо сталося. Не можна сказати, що Німеччина взагалі впала, вона просто надломилася. Тоді шукалися рішення, яким чином виснажувати німців, аби вони не могли продовжувати війну", – озвучив Мусієнко.

Зараз, з його слів, те саме робить Україна щодо Росії, прагнучи теж досягти миті, коли вона не здатна буде воювати далі. Одночасно з цим Кремль намагається робити аналогічне і виснажити ЗСУ. Але наша держава, зі слів військового аналітика, має тил у вигляді Заходу, зокрема відкриваються українські виробництва на європейській території, що є дуже помічним.

Розмірковуючи над прогнозами, коли російсько-українська війна може завершитись, Мусієнко повернувся до прикладу Першої світової, коли вона завершилась просто в певну мить.

"Фронт особливо не рухався, а війна закінчилася. Прийшов процес надлому, коли витримка зіграла свою роль, це допомогло. В нас зараз теж ключове – це витримати. Я не думаю, що ця війна буде нескінченною, але допускаю, що може тривати до миті, поки Путін або сам не передумає (поки що таких сигналів нема), або його оточення змусить це зробити. Так часто буває в диктаторських режимах", – зазначив Мусієнко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи справді фінал війни відкладається: як довго РФ ще здатна продовжувати війну.



