Коли чекати на мир: експерти жорстко розставили крапки над "і"

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Кравцев Сергей
З приходом останнього місяця літа багато хто починає прогнозувати активізацію переговорного треку щодо завершення війни в Україні. Яка вірогідність швидкого миру в Україні? Що відбувається на фронті? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук зазначив в ефірі телеканалу "Київ24", що на сьогодні Росія не виступає з пропозицією припинити війну, а лише висуває умови для старту переговорного процесу. Навіть якщо Україна погодиться на нинішні вимоги Кремля, це не означатиме завершення війни – Москва може одразу озвучити нові умови.
Експерт наголосив, що наразі Україні не пропонується завершити війну без додаткових вимог з боку Росії.
За його словами, Київ не ставить жодних попередніх умов для старту переговорів, тоді як Москва наполягає на виконанні власних вимог ще до початку змістовного діалогу.
Військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко зазначив, що війна – це певний цикл адаптацій. Україна намацала слабкі місця Росії й гатить по них, водночас ворог знає про вразливі точки нашої держави, наприклад, відсутність антибалістики, й посилив атаки. Однак нескінченним цей процес пристосування до викликів не буде, війна завершиться.
Військовий аналітик наголосив, що безліч війн попри свою масштабність, жахіття та руйнування мали свій кінець. Тож розмірковувати над тим, що російсько-українська триватиме нескінченно – не є доречним.
Зараз, з його слів, те саме робить Україна щодо Росії, прагнучи теж досягти миті, коли вона не здатна буде воювати далі. Одночасно з цим Кремль намагається робити аналогічне і виснажити ЗСУ. Але наша держава, зі слів військового аналітика, має тил у вигляді Заходу, зокрема відкриваються українські виробництва на європейській території, що є дуже помічним.
Розмірковуючи над прогнозами, коли російсько-українська війна може завершитись, Мусієнко повернувся до прикладу Першої світової, коли вона завершилась просто в певну мить.
Також видання "Коментарі" повідомляло – чи справді фінал війни відкладається: як довго РФ ще здатна продовжувати війну.